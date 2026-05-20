Saubere Energie trifft wilde Natur: PLAN-B NET ZERO wird offizieller Rewilding-Partner von Planet Wild

Berlin (OTS) -

PLAN-B NET ZERO, das Schweizer GreenTech-Scale-Up und Pionier der Neo Energy Kategorie, geht eine strategische Partnerschaft mit Planet Wild ein - der Berliner Rewilding-Organisation, die seit ihrer Gründung im Jahr 2022 die globale Renaturierungsbewegung neu definiert. Als erster offizieller B2B Rewilding-Partner unterstützt PLAN-B NET ZERO künftig laufende und kommende Missionen zur Wiederherstellung natürlicher Ökosysteme weltweit.

Intakte Ökosysteme sind die Grundlage für ein stabiles Klima, funktionierende Biodiversität und langfristig lebenswerte Lebensräume. Doch weltweit stehen natürliche Lebensräume unter Druck: Wälder verschwinden, Arten gehen verloren und ganze Ökosysteme geraten aus dem Gleichgewicht. Rewilding setzt genau hier an - mit dem Ziel, natürliche Prozesse wiederherzustellen und der Natur Raum zu geben, sich selbst zu regenerieren

Die Partnerschaft verbindet zwei Ansätze, die allein zu kurz greifen: saubere Energie und intakte Natur. Denn ein stabiles Klima braucht beides: Eine dekarbonisierte Energieversorgung und funktionierende Ökosysteme, die CO2 binden, Artenvielfalt erhalten und natürliche Kreisläufe stabilisieren.

Planet Wild: Von 12 Unterstützenden zu einer globalen Bewegung

Was 2022 mit einer Idee dreier Berliner begann - Markus Gilles (Soziologe), Jonas Brandau (Filmemacher) und Andreas Pursian (Software-Ingenieur) -, ist heute eine der bemerkenswertesten Naturschutzorganisationen Europas. Planet Wild setzt jeden Monat eine neue Rewilding-Mission um: in Partnerschaft mit lokalen Organisationen, vollständig videodokumentiert und öffentlich zugänglich. Auf YouTube verfolgen bereits millionen Menschen die Missionen live.

Die Zahlen sprechen für sich: 2023 startete Planet Wild mit gerade einmal 12 Unterstützenden und schloss das Jahr mit neun abgeschlossenen Missionen und einer Community von über 1.000 Mitgliedern ab. 2024 wuchs die Gemeinschaft auf mehr als 10.000 aktive Unterstützenden mit Missionsbudgets von über 50.000 EUR pro Projekt. 2025 hat sich Planet Wild als feste Größe in der globalen Renaturierung etabliert: über 30 wirkungsvolle Missionen in 25 Ländern, 25.000 Mitglieder und die erste Missionhat die Marke von 250.000 EUR an Community-Unterstützung überschritten.

Gemeinsame Vision: Energie + Natur = echte Wirkung

Für PLAN-B NET ZERO ist die Partnerschaft der logische nächste Schritt in der Entwicklung zur Neo-Energy-Plattform - einem Energieprodukt, das mehr leistet als Kilowattstunden zu liefern.

"Saubere Energie ist ein wichtiger Teil der Lösung, aber ohne gesunde Ökosysteme wird es keinen langfristig stabilen Planeten geben. Mit Planet Wild haben wir einen Partner gefunden, der genau dort ansetzt, wo klassische Energieversorger aufhören: in der Natur selbst." Julia Schnitger, Head of Marketing, PLAN-B NET ZERO

Nächste Stationen: Kenia, Argentinien, Australien

In den kommenden Monaten führen die gemeinsam unterstützten Missionen unter anderem nach Kenia, Argentinien und Australien. Dort werden konkrete Ökosysteme wiederhergestellt, bedrohte Arten geschützt und lokale Gemeinschaften in den Schutz ihrer natürlichen Umgebung eingebunden. Alle Missionen werden von Planet Wild videodokumentiert und öffentlich auf YouTube veröffentlicht - transparent, nachvollziehbar, für alle zugänglich.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Scale-Up mit Sitz in Zug, Schweiz. Gegründet im April 2023 von Bradley Mundt als Pionier der neuen Industrie-Kategorie Neo Energy. Das Unternehmen verwandelt 100 % nachhaltige Energie von einer Commodity in ein Lifestyle-Produkt. Die Plattform erweitert Energieversorgung um digitale und servicebasierte Angebote sowie Software und Licensing. Weitere Informationen: www.planbnetzero.com

Über Planet Wild

Planet Wild ist eine Berliner Rewilding-Organisation, gegründet 2022 von Markus Gilles, Jonas Brandau und Andreas Pursian. Mit monatlichen Missionen in Partnerschaft mit lokalen Naturschutzorganisationen stellt Planet Wild natürliche Lebensräume weltweit wieder her - bisher in über 25 Ländern auf 6 Kontinenten. Alle Missionen sind vollständig videodokumentiert und auf YouTube öffentlich zugänglich. 2025 hat Planet Wild die Marke von 30 abgeschlossenen Missionen und 250.000 EUR Community-Unterstützung für ein einzelnes Projekt überschritten. Planet Wild ist B Corp-zertifiziert und Partner der UN Decade on Ecosystem Restoration. Weitere Informationen: www.planetwild.com