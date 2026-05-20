Helga Krismer zu Ötscherlifte: Flucht nach vorn – wer kontrolliert hier wen?

St. Pölten (OTS) -

„Die entscheidende Frage ist nicht, ob der Ötscher weiter betrieben wird – die entscheidende Frage ist, warum die Regierenden sich jetzt selbst durch den Landesrechnungshof prüfen lassen wollen. Wenn ÖVP und FPÖ plötzlich eine Landesrechnungshofprüfung beantragen, ist das kein Zeichen von Transparenz – das ist ein Zeichen dafür, dass irgendjemand anderes bereits zu fragen beginnt oder haben Kurt Hackl und Reinhard Teufl Angst vor dem Rechnungshof Österreich?", so Helga Krismer, Klubobfrau der Grünen im NÖ Landtag.

Kurt Hackl spricht von roten Zahlen bei den Ötscherliften – gut, dann soll er sie auch offenlegen. Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben ein Recht darauf zu wissen, wie das Steuergeld in den Betrieben der ecoplus Alpin wirklich eingesetzt wird. Das Landesverwaltungsgericht hat es Helga Krismer bislang verwehrt, Einblick in die Jahresabschlüsse der Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH zu erhalten – getrennt nach den internen Rechnungskreisen Lackenhof und Hochkar. Diese Trennung ist entscheidend: Nur so lässt sich beurteilen, welcher Standort tatsächlich Gewinne erwirtschaftet und welcher dauerhaft Verluste produziert.

„Zehn bis zwanzig Millionen Euro aus dem Doppelbudget für Sommertourismus – das klingt nach Plan B. Oder ist es vielleicht Plan C, weil Plan A, nämlich Thomas Prinzhorn als Investor, nicht mehr im Spiel ist?", fragt Helga Krismer. Für die Grünen ist klar: Bevor neues Steuergeld fließt, braucht es vollständige Transparenz über die bisherigen Verluste, klare Zurechnung auf Lackenhof und Hochkar, und eine ehrliche Antwort darauf, warum sich ausgerechnet jetzt – und ausgerechnet durch den eigenen Landesrechnungshof – geprüft werden soll. „Wer sich selbst kontrollieren lässt, kontrolliert sich nicht", so Helga Krismer abschließend.