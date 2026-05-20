Frühlingspflanzfest von GOURMET Kids zeigt praxisnahe Zugänge zu Ernährung und gesunden Lebensmitteln

Wien (OTS) -

Beim Frühlingspflanzfest von GOURMET Kids in der City Farm Augarten in Wien stehen praktische Einblicke in die Arbeit von GOURMET Kids im Mittelpunkt. Das Team von GOURMET Kids nutzt den Nachmittag, um sich bei einer Gartenführung, praxisnahen Workshops und Gesprächen mit Partner:innen, Entscheidungsträger:innen und Expert:innen über gesunde Kinderverpflegung auszutauschen. Der Veranstaltungsort wurde dabei bewusst gewählt: Als langjähriger Partner bietet die City Farm Augarten nicht nur den passenden Rahmen, sondern steht zugleich für das Zusammenspiel von praktischem Tun, Naturerlebnis und Bewusstseinsbildung für Kinder.

„Wenn man Lebensmittel selbst anpflanzt und sie wachsen sieht, entsteht mehr Verständnis dafür. Diesen Zugang nutzen wir in der Arbeit mit Kindern. Denn neben einem gesunden Mittagessen, das Kindern schmeckt, setzen wir stark auf Bewusstseinsbildung für gesunde Kinderernährung“, so Mag.ª Claudia Ertl-Huemer, Geschäftsfeldleitung Education Catering bei GOURMET. „Um auch unseren Partner:innen und Entscheidungsträger:innen Einblicke in unsere Arbeit zu geben, laden wir sie sehr gerne in die City Farm Augarten zu Events und Workshops ein.“

Gemeinsame Ziele im Fokus

Das Frühlingspflanzfest bringt bewusst jene Menschen zusammen, die sich täglich mit einem gemeinsamen Ziel beschäftigen: Kinder bestmöglich zu versorgen und ihnen einen bewussten Zugang zu gesunden Lebensmitteln zu ermöglichen. Der Dialog zwischen Praxis, Fachwissen und unterschiedlichen Perspektiven schafft dabei neue Impulse und stärkt das gegenseitige Verständnis für die Anforderungen und Möglichkeiten bei der Verpflegung für Kinder.

Praxisnaher Zugang mit Garten-Workshop

Im Rahmen eines Pflanz-Workshops mit Wolfgang und Angelika Palme und dem Team der City Farm werden gemeinsam verschiedene Pflanzen gesetzt, Pflanzenraritäten vorgestellt und Tipps für die Gartenpraxis weitergegeben. So sehen Partner:innen und Entscheidungsträger:innen, wie GOURMET Kids Wissen rund um gesunde Ernährung für Kinder verständlich macht: Gemeinsam mit der City Farm Augarten hat GOURMET Kids in der elfjährigen Zusammenarbeit bereits für rund 2.000 Kinder gesunde Ernährung und nachhaltigen Anbau in spannenden Garten-Workshops erlebbar gemacht. So lernen Kinder mehr über die Herkunft von Lebensmitteln, wie sie wachsen und bekommen Themen wie Saisonalität anschaulich vermittelt.

Kulinarischer Ausklang

Den Abschluss des Frühlingspflanzfests bildet ein Flying Buffet mit spannenden Gesprächen. Alle Teilnehmer:innen können ihre selbst bepflanzte Kräuterkiste mit nach Hause nehmen.

Beim anschließenden Austausch im Garten und dem gemeinsamen kulinarischen Ausklang wird deutlich, wie wertvoll persönlicher Dialog ist. Denn gute Kinderernährung gelingt nur gemeinsam – durch Zusammenarbeit, gegenseitiges Verständnis und kontinuierlichen Austausch. Formate wie das Frühlingspflanzfest schaffen genau dafür den Raum und stärken Netzwerke nachhaltig.

Die City Farm Augarten ist ein städtischer Erlebnisgarten mitten in Wien. Im Augarten wird ganzjährig ein vielfältiges Spektrum an gartenpädagogischen Programmen und Veranstaltungen angeboten. Alle Infos dazu finden Sie auf der Website www.cityfarm.wien

Mehr über GOURMET und GOURMET Kids erfahren Sie hier GOURMET | OTS.at und auf den Websites: www.gourmet.at, www.gourmet-kids.at