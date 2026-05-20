UNOS Wien zur geplanten Senkung der KU2:„Richtiger erster Schritt, jetzt braucht es eine echte Entlastungsoffensive für Unternehmer:innen“

Wien (OTS) -

Die heute im Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Wien beschlossene schrittweise Senkung der Kammerumlage 2 um insgesamt 25 Prozent ist aus Sicht von UNOS Wien ein positives Signal für die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer. Der gemeinsame Antrag von Wirtschaftsbund Wien, SWV, Freiheitlicher Wirtschaft und UNOS wurde einstimmig beschlossen.

„Dass die Wirtschaftskammer Wien ihre Mitgliedsbeiträge senkt, ist grundsätzlich zu begrüßen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauchen Unternehmerinnen und Unternehmer Entlastung statt immer neuer Belastungen“, sagt Conrad Bauer, Landessprecher von UNOS Wien.

Für UNOS könne die heutige Entscheidung allerdings nur ein erster Schritt sein. „Wir sehen diesen Beschluss als Einstieg in eine längst notwendige Reform. Unser Ziel bleibt eine schrittweise, deutliche Senkung der Pflichtbeiträge bis hin zu einer grundlegenden Reform des Kammerfinanzierungssystems“, so Bauer.

Positiv sei insbesondere, dass die Senkung laut Wirtschaftskammer Wien durch Effizienzsteigerungen ermöglicht werde und nicht zulasten von Serviceleistungen oder Zukunftsinvestitionen gehe. „Genau das fordern wir seit Jahren: eine moderne, schlanke Interessenvertretung, die mit den Beiträgen ihrer Mitglieder verantwortungsvoll umgeht“, erklärt Bauer.

Kritisch sehen UNOS allerdings den langen Zeithorizont der Entlastung. „Die Wirtschaft steht aktuell bereits durch hohe Lohnnebenkosten, Bürokratie und anhaltende Unsicherheit massiv unter Druck. Daher wäre ein schnellerer und mutigerer Schritt angebracht gewesen“, betont Bauer.

UNOS werden sich daher weiterhin auf Landes- wie Bundesebene für eine umfassende Entlastung der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie für mehr Effizienz innerhalb der Kammerorganisation einsetzen.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.