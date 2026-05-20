Dachgleiche für Wohnprojekt OTT 44 in Wien Hernals

Wien (OTS) -

Die Bauarbeiten in Wien Hernals schreiten zügig voran: Mit der erfolgreichen Dachgleiche – die am vergangenen Montag mit der traditionellen Gleichenfeier begangen wurde – erreicht das Wohnprojekt der Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH (RVW) einen weiteren Meilenstein. Im Herzen des aufstrebenden 17. Wiener Gemeindebezirks in unmittelbarer Nähe zum beliebten Yppenmarkt, nimmt das moderne Wohnprojekt damit sichtbar Gestalt an. Bauträger des Projekts mit in Summe 49 modernen Eigentums- und Vorsorgewohnungen ist die Livage GmbH (ein Unternehmen der Liv Gruppe). Für die Errichtung zeichnet die Firma Swietelsky verantwortlich. Im Beisein von Bezirksvorsteher Peter Jagsch, Liv Geschäftsführer Clemens Rauhs, den Architekten Martin Praschl und Azita Praschl-Goodarzi sowie Christian Pichler von der Baufirma Swietelsky, wurde die Dachgleiche gefeiert und das Gleichengeld feierlich übergeben.

„Mit dem Projekt OTT 44 schaffen wir dringend benötigten und gleichzeitig hochwertigen Wohnraum in zentraler Lage und verbinden urbane Lebensqualität mit nachhaltiger und energieeffizienter Bauweise. Eine Kombination die sowohl für Anlegerinnen und Anleger als auch Eigennutzer attraktiv ist. Dies bestätigt auch der bisherige Verkaufserfolg, mit dem wir sehr zufrieden sind. Mit knapp 60 Prozent verkaufter Wohnungen zum aktuellen Zeitpunkt sind wir - wie auch der Baufortschritt selbst – sehr gut im Zeitplan. Wir gratulieren dem Projektteam sowie allen involvierten Arbeitern zu diesem Meilenstein und wünsche eine weiterhin unfallfreie Baustelle“, so Julia Denk, Co-Geschäftsführerin und Leiterin Vertrieb bei der Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH.

„An dem lebendigen Standort direkt beim Yppenplatz wollten wir Wohnraum schaffen, der höchste Lebensqualität in Wien bietet. Das spürt man schon beim Ankommen im großzügigen Foyer. Jede einzelne Eigentumswohnung verfügt über eine eigene, attraktive Freifläche und wir haben die Grundrisse wirklich bis ins kleinste Detail durchdacht – von den effizienten 2- bis 3-Zimmer-Anlegerwohnungen, die wir über die Raiffeisen Vorsorgewohnung (RVW) anbieten, bis hin zu den exklusiven Penthouse Wohnungen, die über die Liv Immobilienvermarktung GmbH vertrieben werden. Da bleibt beim Wohnen eigentlich kein Wunsch mehr offen. Um den Standort noch weiter zu beleben, setzen wir zudem im Erdgeschoß und im ersten Obergeschoß attraktive Gewerbeflächen um. Ich freue mich sehr über den bisherigen Vermarktungserfolg, den wir gemeinsam mit unseren starken Vertriebspartnern erzielen konnten.“, so Clemens Rauhs, Geschäftsführer der Liv Gruppe.

Moderne Wohnqualität trifft auf nachhaltige Bauweise

In Summe entstehen bis Frühjahr 2027 49 moderne Eigentums- und Vorsorgewohnungen mit 2 bis 5 Zimmern sowie Gewerbeflächen im Erdgeschoß und Büros im ersten Obergeschoß. Die von RVW vermarkteten 2-3 Zimmerwohnungen verfügen über Wohnflächen zwischen rund 37 und 80 Quadratmetern und zeichnen sich durch hochwertige Ausstattung sowie durchdachte Grundrisse aus. Komplettküchen, Parkettböden in allen Wohnräumen sowie mit Feinsteinzeug ausgestattete Bäder und WCs sorgen für hohe Wohnqualität. Teilweise stehen zudem Garagenplätze zur Verfügung. Das gesamte Gebäude entspricht hohen Anforderungen an Energieeffizienz und Ökologie. Darüber hinaus wird ein klima.aktiv-Zertifikat angestrebt. Damit setzt die RVW ihren Fokus auf nachhaltige und langfristig werthaltige Wohnimmobilien konsequent fort.

Urbanes Wohnen mit hoher Lebensqualität

Der Projektstandort in der Ottakringer Straße bietet eine ideale Kombination aus urbanem Wohnen, ausgezeichneter Infrastruktur und hohem Freizeitwert. Die U6-Stationen Alser Straße und Josefstädter Straße sowie die Straßenbahnlinien 44 und 2 sind nur wenige Gehminuten entfernt. Das Wiener Stadtzentrum ist dadurch in rund 10 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Gleichzeitig profitieren künftige Bewohnerinnen und Bewohner von zahlreichen Naherholungsmöglichkeiten sowie der Nähe zum Yppenplatz, mit seinen vielfältigen Restaurants und Gastgärten. Auch die Nahversorgung und soziale Infrastruktur ist hervorragend: Schulen, Kindergärten, Ärzte, Apotheken sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Ein besonderer Standortvorteil ist zudem die Nähe zum Allgemeinen Krankenhaus Wien (AKH), wodurch die Wohnungen insbesondere auch für Beschäftigte und Studierende im Gesundheitswesen attraktiv sind.

„Rundum-Sorglos Paket“ für Anlegerinnen und Anleger

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH versteht Vorsorgewohnungen als ganzheitliches Investmentprodukt. Neben der eigentlichen Immobilie bietet das Unternehmen ein strukturiertes Servicepaket, das Anlegerinnen und Anleger entlang des gesamten Investitionsprozesses begleitet. Dazu zählen unter anderem ein Vermietungsservice sowie die Erstellung steuerlicher Planrechnungen. Damit wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Anforderungen an eine Vorsorgewohnung erfüllt, die Renditen optimiert und steuerliche Vorteile professionell und effizient genutzt werden können.

Über die Raffeisen Vorsorge Wohnung GmbH

Die Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH (RVW) ist eine 100-Prozent-Tochter der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien AG und nutzt Synergien in den Bereichen Immobilien, Finanzen und Bankdienstleistungen. Die RVW ist spezialisiert auf die Vermittlung und Vermarktung qualitativ hochwertiger Vorsorgewohnungen sowie Eigentums- und Mietwohnungen in Wien und Niederösterreich. Neben der eigentlichen Immobilie bietet das Unternehmen ein „Rundum-Sorglos-Paket“, das Anlegerinnen und Anleger entlang des gesamten Investitions- und Vermietungsprozesses begleitet. Dazu zählt auch ein eigener Mietenpool, der die Vermietung optimiert und für stabile laufende Erträge sorgt. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat die RVW über 1.500 Vorsorgewohnungen vermittelt und zählt zu den etablierten Anbietern in Österreich, die Immobilieninvestments als langfristige, inflationsgeschützte und steuerlich attraktiv strukturierte Kapitalanlage positionieren. www.rvw.at

Über Liv

Der Bauträger Liv wurde 2003 von Dr. Clemens Rauhs als Familienunternehmen gegründet. Heute hat sich ein buntes Team aus über 20 Expertinnen und Experten – darunter Architekt:innen, Landschaftsplaner:innen, Interior-Designer:innen sowie Projekt- und Baumanager:innen – einem gemeinsamen Ziel verschrieben: Lebensräume zu schaffen, in denen sie sich auch selbst zu Hause fühlen würden. Mit Fokus auf den Wiener Raum entwickelt und vermarktet die Unternehmensgruppe Wohnprojekte unter den Marken Liv und Liv ´LUX sowie Gewerbeflächen unter der Marke Liv WORX.