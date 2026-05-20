Highlights zur Pressekonferenz | Veröffentlichung In Gold We Trust Report 2026

Wien (OTS) -

Am 20. Mai 2026 wurde die 20. Auflage des In Gold We Trust Reports - die Jubiläumsausgabe - im Rahmen einer Pressekonferenz veröffentlicht:

“Back to the Monetary Future”

Auf rund 480 Seiten bündelt diese Ausgabe 20 Jahre Research und Marktanalyse im bisher umfangreichsten Report.

Kernaussagen

„Back to the Monetary Future“: Warum sich eine schrittweise Remonetarisierung von Gold vollzieht und das Edelmetall in einer sich verändernden globalen Währungsordnung zunehmend seine Rolle als neutraler Reserve-Vermögenswert zurückerobert.

Warum sich eine schrittweise Remonetarisierung von Gold vollzieht und das Edelmetall in einer sich verändernden globalen Währungsordnung zunehmend seine Rolle als neutraler Reserve-Vermögenswert zurückerobert. Tether & Tokenisierung: Eine tiefgehende Analyse von Tether als aufstrebende Kraft im Goldmarkt, inklusive fundierter Einblicke, wie die Tokenisierung

die Zukunft von Eigentum und Abwicklung im Edelmetallbereich neu gestalten könnte.

Eine tiefgehende Analyse von Tether als aufstrebende Kraft im Goldmarkt, inklusive fundierter Einblicke, wie die Tokenisierung die Zukunft von Eigentum und Abwicklung im Edelmetallbereich neu gestalten könnte. Quo Vadis, Aurum: Das hauseigene Incrementum-Goldpreismodell hat sein konservatives Kursziel von 4.800 USD Jahre früher als geplant erreicht.

Unser Fokus richtet sich nun auf das inflationäre Szenario von 8.900 USD bis zum Ende des Jahrzehnts sowie auf längerfristige Prognosen bis zum Jahr 2045.

Das hauseigene Incrementum-Goldpreismodell hat sein konservatives Kursziel von 4.800 USD Jahre früher als geplant erreicht. Unser Fokus richtet sich nun auf das inflationäre Szenario von 8.900 USD bis zum Ende des Jahrzehnts sowie auf längerfristige Prognosen bis zum Jahr 2045. Das neue 60/40-Portfolio: Warum traditionelle Portfolios immer stärker unter Druck geraten und weshalb Gold, Rohstoffe, Minenaktien und Bitcoin in einer

strukturell inflationären Welt als strategische Kerninvestments an Bedeutung gewinnen.

Warum traditionelle Portfolios immer stärker unter Druck geraten und weshalb Gold, Rohstoffe, Minenaktien und Bitcoin in einer strukturell inflationären Welt als strategische Kerninvestments an Bedeutung gewinnen. Performance von Gold & Silber: Silber, Minenaktien und Rohstoffe folgen zunehmend der Führungsrolle von Gold. Dies deutet auf eine breitere Umschichtung

in Sachwerte vor dem Hintergrund geopolitischer Fragmentierung und fortschreitender Währungsabwertung hin.

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