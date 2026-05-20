BEKO Solutions GmbH stärkt Innovationsstrategie: Dr. Cristian Hofmann wird Chief Innovation Officer

Wien (OTS) -

BEKO Solutions baut seine Position als führender Partner für Digitalisierung und technologische Innovation weiter aus und beruft Dr. Cristian Hofmann zum Chief Innovation Officer (CINO). In dieser Funktion verantwortet er die frühzeitige Identifikation relevanter Technologietrends sowie deren strukturierte Überführung in marktfähige Lösungen und neue Geschäftsfelder.

Die neu geschaffene Rolle zielt darauf ab, Innovation konsequent mit wirtschaftlicher Wirkung zu verbinden und so die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von BEKO Solutions und seinen Kund*innen zu stärken.

„Angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen und der damit zunehmenden Komplexität, etwa in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik oder Quantum Computing, verstehe ich meine Rolle als Brücke zwischen technischem Fortschritt und operativer Umsetzung“, erklärt Cristian Hofmann. “Unser Anspruch ist es, neue Technologien so zu gestalten, dass sie für Kund*innen konkret nutzbar und greifbar werden.“

Seine Kompetenz hat Hofmann bereits unter Beweis gestellt: Er war sowohl bei der Fraunhofer-Gesellschaft als auch an der TU Darmstadt im Bereich Forschung und Innovation tätig. Bei BEKO Solutions verantwortete er bereits federführend den Aufbau des Geschäftsbereichs „Data & AI Solutions“, der heute ein etablierter Bestandteil des Leistungsportfolios ist. Aufbauend darauf treibt er aktuell die internationale Skalierung voran und unterstützt aktiv den Ausbau des KI-Geschäfts in den BEKO Landesgesellschaften in Mittel- und Osteuropa.

Mit der Etablierung der CINO-Funktion unterstreicht BEKO Solutions seinen Anspruch, neue Technologien frühzeitig zu erkennen und systematisch in innovative Geschäftsmodelle zu überführen. Die Organisation verfolgt dabei weiterhin ihren bewährten Ansatz, als verbindende Schnittstelle zwischen Kund*innen, Partnern und Expert*innen zu agieren und technologische Lösungen passgenau auf individuelle Anforderungen auszurichten.

„Innovation ist für uns kein Selbstzweck, sondern ein strukturierter Prozess mit klarer Zielsetzung: Wir transformieren technologische Entwicklungen in nachhaltige Wettbewerbsvorteile für Unternehmen“, ergänzt Dr. Cristian Hofmann.

Über BEKO Solutions GmbH

BEKO Solutions ist ein führender Technologiedienstleister für nachhaltige Digitalisierung in Mitteleuropa. Seit über 60 Jahren entwickelt das Unternehmen individuelle Gesamtlösungen aus einer Hand, von Beratung und Konzeption über Implementierung bis zum Betrieb und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. Als verlässlicher Partner begleitet BEKO Solutions Unternehmen, öffentliche Institutionen und Organisationen dabei, technologische Innovationen effektiv in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren und langfristig wirksam zu machen.

Rückfragen & Kontakt:

Gabrijela Faderl

Marketing Managerin

[email protected]

+43 664 461 53 04

Oder:

Dr. Cristian Hofmann

AI und Digital Innovation Officer

[email protected]

+43 664 888 93 490

