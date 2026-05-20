Zukunft Gesundheitsberufe: GGZ machen Berufsalltag erlebbar

Graz (OTS) -

Gesundheitsberufe stehen vor großen Herausforderungen – gleichzeitig bieten sie jungen Menschen sichere Jobs mit Sinn, Entwicklungsmöglichkeiten und hoher gesellschaftlicher Relevanz. Genau hier setzt der Nurse Info Day der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ) an: Bereits zum wiederholten Mal öffnen die GGZ ihre Türen, um zukünftigen Pflegefachkräften und Interessierten die Vielfalt von Gesundheitsberufen praxisnah näherzubringen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das unmittelbare Erleben: Besucher:innen erhielten authentische Einblicke in den Berufsalltag unterschiedlicher Gesundheitsberufe und konnten an zahlreichen Stationen selbst aktiv werden. Fachvorträge, persönliche Gespräche mit Expert:innen sowie interaktive Informationsstände zeigten, wie vielseitig und innovativ das Arbeiten im Gesundheitsbereich heute ist. Von Pflege und Therapie bis hin zu spezialisierten Bereichen wie Kinaesthetics, Aromapflege, Hygiene oder Basaler Stimulation präsentierten Mitarbeiter:innen der GGZ die unterschiedlichen Berufsfelder praxisnah und verständlich. Ergänzt wurde das Programm durch Einblicke in moderne Unterstützungsangebote und innovative Ansätze für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Im persönlichen Gespräch mit den GGZ-Mitarbeiter:innen erhielten die Teilnehmer:innen Informationen zu verschiedensten Gesundheitsthemen, konnten selbst aktiv mitwirken und austesten sowie Fragen stellen.

Der Nurse Info Day richtet sich sowohl an Schüler:innen der Berufsorientierung als auch an Personen in Pflegeausbildungen, die ihr Fachwissen vertiefen und unterschiedliche Tätigkeitsfelder kennenlernen möchten. Der direkte Austausch mit Fachkräften steht dabei bewusst im Vordergrund. „Die Vielfalt moderner Gesundheitsberufe eröffnet jungen Menschen spannende berufliche Perspektiven. Der Nurse Info Day lädt dazu ein, Gesundheitsberufe aus nächster Nähe kennenzulernen und ihre spannenden Entwicklungsmöglichkeiten zu entdecken.“, betont GGZ Geschäftsführer Andreas Jaklitsch.

Dass die GGZ nicht nur Einblicke in die vielfältigen Gesundheitsberufe bieten, sondern auch innovative Impulse für die Weiterentwicklung der Pflege setzen, zeigt eine aktuelle Auszeichnung: Judith Goldgruber, Leiterin des Albert Schweitzer Instituts für Geriatrie und Gerontologie, wurde bei den diesjährigen STEIRERIN Awards in der Kategorie „Pflege & Soziales“ für ihre Arbeit für pflegende Angehörige ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die hohe fachliche Kompetenz innerhalb der GGZ und verdeutlicht, wie vielfältig und zukunftsorientiert die beruflichen Perspektiven im Gesundheitsbereich sind.