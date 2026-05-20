Österreichische Energiefassade in Berlin als „Innovation of the Year“ ausgezeichnet

Berlin/Schladming (OTS) -

Während in Österreich seit Jahren intensiv über Sanierung, Dekarbonisierung und leistbares Wohnen diskutiert wird, wurde eine österreichische Technologie nun in Deutschland als eine der bedeutendsten Innovationen der Bau- und Immobilienbranche ausgezeichnet: Die CEPA®-Energiefassade des steirischen Unternehmens TOWERN3000 erhielt beim Tag der Immobilienwirtschaft in Berlin den Titel „Innovation of the Year 2026“ in der Kategorie „Design & Build“.

Vergeben wurde die Auszeichnung vom Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) gemeinsam mit Schirmherrn Aroundtown S.A., eines der größten Immobilienunternehmen Europas, im Rahmen des ZIA-Innovationsradars. Der ZIA-Innovationsradar gilt als zentrale Plattform für Innovationen der Bau- und Immobilienwirtschaft und dokumentiert Lösungen mit besonderem Zukunftspotenzial. Rund 1.800 Vertreterinnen und Vertreter aus Immobilienwirtschaft, Politik, Forschung und Industrie nahmen an der Veranstaltung teil.

Die unabhängige Jury aus Expertinnen und Experten hob insbesondere den hohen Reifegrad, die praktische Umsetzbarkeit sowie das Skalierungspotenzial der Technologie hervor. Die CEPA®-Energiefassade kombiniert Dämmen, Heizen, Kühlen und Speichern in einem System und ermöglicht eine minimalinvasive Sanierung auch im bewohnten Zustand.

Für TOWERN3000 ist die Auszeichnung gleichzeitig Anerkennung und Signalwirkung.

„Es freut uns sehr, dass eine österreichische Technologie nun auf einer der wichtigsten Immobilienplattformen Deutschlands ausgezeichnet wurde. Die Herausforderungen im Gebäudebestand sind europaweit ähnlich – entscheidend ist jedoch, ob Innovationen auch tatsächlich angewendet werden“, erklären Thomas Buchsteiner und Thomas Ramschak, Geschäftsführer von TOWERN3000.

Das Unternehmen verweist darauf, dass derzeit europaweit händeringend nach praktikablen und sofort umsetzbaren Lösungen für die Bestandssanierung gesucht wird. CEPA® wurde in Österreich entwickelt und bereits in mehreren Wohnbau- und Industrieprojekten umgesetzt. Die Technologie basiert auf langjähriger Erfahrung im Fassadenbau sowie intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Neben dem System selbst entwickelte TOWERN3000 auch die dazugehörigen Prozesse und Systemkomponenten.

„Innovationen entstehen nicht durch Präsentationen allein, sondern durch Umsetzung. Genau darum geht es jetzt – Lösungen, die bereits funktionieren, in die breite Anwendung zu bringen“, so Buchsteiner und Ramschak weiter.

Über TOWERN3000

TOWERN3000 ist ein steirisches Innovationsunternehmen mit Sitz in Schladming und spezialisiert auf nachhaltige Technologien für Bau und Sanierung. Mit der CEPA®-Energiefassade entwickelte das Unternehmen ein System für minimalinvasive Bestandssanierungen über alle Gebäudetypen hinweg – von Wohnbau über öffentliche Gebäude bis hin zur Industrie.

Pressefotos: https://cloud.towern3000.at/index.php/s/Edqaf97txDL739j



Technologieseite: www.cepa-solutions.com

Youtube-Kanal: TOWERN3000 - YouTube

Factbox: CEPA®-Energiefassade