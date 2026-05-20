LAUFEN eröffnet ein neues Kapitel für das Premium-Bad

Wien (OTS) -

Mit einer neuen visuellen Identität sowie einem erweiterten Portfolio hochwertiger Badlösungen schlägt LAUFEN ein neues Kapitel in seiner Markenentwicklung auf. Dieser folgerichtige Entwicklungsschritt unterstreicht die Position des Unternehmens im Premiumsegment und gibt zugleich eine klare Richtung für die Zukunft vor: die Qualitätsstandards und die Produktentwicklung weiter zu erhöhen und gleichzeitig jene ästhetische Forschungskultur zu pflegen, die LAUFEN seit jeher auszeichnet.

Premiumkollektionen sind bei LAUFEN Ausdruck einer Designphilosophie, die technologische Innovation, Fertigungskompetenz und eine ausgeprägte Designkultur vereint. Makellose Oberflächen, sorgfältig ausgearbeitete Details und fortschrittliche funktionale Lösungen spiegeln bei LAUFEN das Verständnis des Bades als ganzheitlichen architektonischen Raum wider: anspruchsvoll, langlebig und auf Beständigkeit ausgelegt.

VITREON STAHL – ein neuer Werkstoff für anspruchsvolle Badarchitektur

Mit VITREON Stahl präsentiert LAUFEN Waschtische aus glasiertem Stahl, die höchsten Fertigungs- und Designansprüchen gerecht werden und erweitert damit das Premiumsegment der Marke um ein breites Portfolio neuer Waschtischlösungen.

Glatt wie Glas und stark wie Stahl eröffnet VITREON Stahl neue gestalterische Möglichkeiten innerhalb der Materialwelt von LAUFEN. Durch die Verbindung der Festigkeit und Formbarkeit von Stahl mit der Härte und chemischen Reinheit von Glas entsteht ein einzigartiger Verbundwerkstoff, der hygienisch, rostfrei, kratzfest und außergewöhnlich langlebig ist. Damit erweitert LAUFEN seine Materialkompetenz um einen weiteren Premium-Werkstoff neben Saphirkeramik, die seit mehr als einem Jahrzehnt die unverwechselbare Formensprache der Marke prägt.

Mit präzisen Geometrien, filigranen Radien, hochwertigen Oberflächen und subtilen Farbnuancen bringt VITREON Stahl eine neue Leichtigkeit in den Waschplatz und verleiht ihm architektonische Präsenz. Ob in tiefem Anthrazit, kombiniert mit dunklem Marmor, schwarzen Armaturen oder warmen Holzoberflächen, der neue Werkstoff fügt sich selbstverständlich in die Premiumwelt von LAUFEN ein und eröffnet zusätzliche gestalterische Freiheit für anspruchsvolle Wohn- und Objektarchitektur. Mit den Neuheiten aus VITREON Stahl wie RIVO, NIB, TENDO oder TRICOLOR sowie dem außergewöhnlichen Konzept IN & OUT setzt LAUFEN neue Maßstäbe für individuelle Badarchitektur auf höchstem Niveau.

Gefertigt werden die Waschtische aus VITREON Stahl in der LAUFEN-Manufaktur im deutschen Goslar.

„ Für LAUFEN beginnt hochwertige Badarchitektur nicht erst beim ansprechenden Design, sondern bereits bei der Wahl des passenden Werkstoffs. Mit VITREON Stahl erweitern wir unser Premium-Portfolio um ein Material, das Langlebigkeit und gestalterische Freiheit perfekt miteinander verbindet. Damit machen wir einmal mehr jenen Qualitätsanspruch sichtbar, der unsere Marke seit Jahrzehnten auszeichnet “, betont Christian Schäfer, Managing Director von LAUFEN Austria.

ARUN – wohnliche Materialität für Bäder mit Charakter

Diese Haltung spiegelt sich auch in der Premium-Möbelkollektion ARUN wider. Sie steht exemplarisch für einen Gestaltungsansatz, bei dem LAUFEN wohnliche Materialität, feinste Handwerkskunst und außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit zu einer eigenständigen Badarchitektur verbindet.

Klare horizontale Linien, großzügige Fronten, elegant eingearbeitete Griffdetails mit durchlaufender Holzmaserung und nahezu fugenlose Übergänge verleihen ARUN die Präsenz eines hochwertigen Interior-Möbels und rücken den Waschplatz sichtbar näher an den Wohnraum. Echtholzfurniere in heller Eiche oder edlem Nussbaum, keramische Abdeckplatten in Steinoptik, satinierte Glasoberflächen sowie mehr als 40 Mattlackfarben, drei Metallic-Ausführungen und vier Feinsteinzeug-Varianten eröffnen außergewöhnlich große Spielräume in der individuellen Planung – vom urbanen Apartment bis zur internationalen Hospitality-Architektur.

Neben exzellentem Design und hoher Funktionalität steht ARUN auch für verantwortungsvolle Produktion. Gefertigt wird die Kollektion ausschließlich in Europa. Das verwendete Holz stammt aus zertifiziert nachhaltiger europäischer Forstwirtschaft und unterstreicht den langfristigen Qualitätsanspruch der Marke. In Kombination mit den außergewöhnlichen Keramikkollektionen von LAUFEN wie dem skulpturalen Design von SONAR, der klassischen Eleganz von THE NEW CLASSIC und der mutigen Farbwelt von Kartell · LAUFEN setzt ARUN dabei bewusst einen wohnlichen Kontrapunkt und verbindet unterschiedliche Designsprachen zu einer architektonischen Einheit.

Das neue premium Dusch-WC CLEANET AURIA – smarte Technologie, in ihrer elegantesten Form

Mit steigenden Ansprüchen an Komfort, Hygiene und Bedienbarkeit verändert sich auch die Rolle des WCs im hochwertigen Bad. Intuitive Funktionen, ein bewusster Umgang mit Ressourcen und höchste hygienische Standards gehören heute ebenso zur Badplanung wie Materialqualität und durchdachtes Design. Das Dusch-WC ist damit längst fixer Bestandteil anspruchsvoller Raumkonzepte – im privaten Wohnbereich ebenso wie in hochwertigen Objektprojekten.

Mit CLEANET AURIA und CLEANET AURIA PLUS erweitert LAUFEN sein Premiumsegment um eine neue Generation von Dusch-WCs. Die Modelle verbinden eine ruhige architektonische Formensprache mit intelligenten Komfortfunktionen wie App-Steuerung, Silent Flush 2.0, automatischer Geruchsabsaugung, Nachtlicht und berührungsloser Deckelöffnung. Gesteuert über ein seitliches Bedienpanel, eine Fernbedienung oder via App lassen sich zentrale Komfortfunktionen individuell an persönliche Bedürfnisse anpassen, von der Wassertemperatur bis zur Strahlintensität. AURIA PLUS ergänzt das Nutzungserlebnis um zusätzliche Komfortfunktionen wie Sitzheizung und Auto-Open. Keramikoberflächen in Weiß, Mattweiß oder Mattschwarz sowie ergonomisch gestaltete Bedienelemente aus Edelstahl oder Titan führen die klare, zurückhaltende Formensprache dieser Kollektion konsequent bis ins Detail weiter.

LAUFEN Designikonen mit unverwechselbarer Handschrift

Das Premiumverständnis von LAUFEN zeigt sich auch in Kollektionen, die längst über das Badezimmer hinaus als eigenständige Designstatements wahrgenommen werden. ILBAGNOALESSI, gestaltet von Stefano Giovannoni, verbindet organische Formen und weich modellierte Keramiken zu einer Badwelt von zeitloser Eleganz.

Mit SONAR, entworfen von Patricia Urquiola, entstehen skulpturale Waschplätze mit fein strukturierten Oberflächen und außergewöhnlicher Materialität. THE NEW CLASSIC von Marcel Wanders interpretiert klassische Formensprache in einer zeitgemäßen luxuriösen Ästhetik, während Kartell · LAUFEN ikonisches italienisches Design mit Schweizer Präzision verbindet. Hochwertige Materialien, ausdrucksstarke Farben und grafische Linien eröffnen dabei neue gestalterische Perspektiven und zeigen, wie individuell sich zeitgenössische Badarchitektur heute interpretieren lässt.

" Designkultur ist bei LAUFEN kein Selbstzweck. Sie beginnt mit der bewussten Wahl eines Materials, zeigt sich in der Klarheit einer Gestaltung und in Produkten, die nicht kurzfristigen Trends folgen, sondern Menschen über viele Jahre emotional, funktional und architektonisch begleiten “, fasst Christian Schäfer, Managing Director von LAUFEN Austria, abschließend zusammen.

Über LAUFEN

LAUFEN Austria zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Keramik für das Badezimmer und ist das einzige Unternehmen, das in Österreich Sanitärkeramik erzeugt. Aus der Kernkompetenz – der Herstellung von Keramik – hat sich das Know-how für das komplette Bad entwickelt. Bei LAUFEN entstehen Innovation und das ständige Streben nach Perfektion aus dem Zusammenspiel von Design, Ingenieurskunst und modernster Technologie. Geleitet von einem tiefen Respekt vor der Natur entwickelt die Marke Produkte, die das natürliche Gleichgewicht wahren und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Dank dieser Kultur und ihrer globalen Ausrichtung hat sich LAUFEN als Maßstab auf dem Markt und als Symbol für Anspruch und Premium-Design im Badbereich etabliert.

LAUFEN Austria mit Sitz in Wilhelmsburg (NÖ), Produktion in Gmunden (OÖ) und dem LAUFEN space in Wien (1. Bez.), ist Teil der Schweizer LAUFEN-Gruppe, die auf Komplettlösungen für Badezimmer im Premium-Segment spezialisiert ist. Das 1892 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Laufen bei Basel. Die LAUFEN-Gruppe beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter:innen in fünf mitteleuropäischen Produktionsstätten (Schweiz, Österreich, Tschechien und Polen) und unterhält Vertriebsbüros in 44 Ländern weltweit.

Weitere Informationen unter www.laufen.co.at

Bilddownload: https://we.tl/t-gDs214XKXoUXNap0

Copyrighthinweis: LAUFEN