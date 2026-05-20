Österreichischer Musikrat befürwortet Musikstreamingabgabe

Wien (OTS) -

Große internationale Streamingplattformen wie Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer etc. sollen ihren Beitrag zur Sichtbarmachung von Musik aus Österreich, zur kulturellen Vielfalt und zur lokalen Produktion leisten. Da das in der aktuellen Streaming-Ökonomie aber de facto nicht stattfindet – nur rund vier Prozent der in Österreich gestreamten Musik entfällt auf heimische Produktionen – ist es wichtig, dass über eine Abgabe heimische Musiker:innen und alle ihre lokalen Partner in der Musikwertschöpfung aktiv unterstützt werden.

Frankreich hat im Musikbereich die „Streaming Tax“ bereits erfolgreich etabliert. Mit diesem Instrument können gezielte Maßnahmen für Künstler:innenaufbau und -entwicklung sowie künstlerische Exzellenz und wirtschaftlichen, auch internationalen Erfolg gesetzt werden. Für einen im Vergleich kleinen Musikmarkt wie Österreich ist eine solche Abgabe für lokale Produktionen sinnvoll und überlebensnotwendig: Der Streamingmarkt wird durch Repertoire aus Österreich stimuliert, und gleichzeitig steigen Erfolgschancen für lokale Musikacts.

Günther Wildner, Generalsekretär ÖMR, erklärt: „Musiker:innen sehen sich aktuell mit multiplen Herausforderungen konfrontiert von einer schwierigen Finanzierungssituation, einem unter Druck stehenden Live/Festivalmarkt, einem schrumpfenden Medienangebot, den nicht vergüteten KI-Nutzungen bis zu den zu geringen Einnahmen aus dem digitalen Vertrieb von Musikaufnahmen. Eine Musikstreamingabgabe wäre zum Wohle aller Marktteilnehmer:innen und somit eine Win-Win-Situation.“

Der Österreichische Musikrat begrüßt die im Regierungsprogramm verankerte „Investment Obligation: Fairer Beitrag internationaler Streaming-Dienste zur Finanzierung des Musik- und Filmstandortes Österreich“ und unterstützt tatkräftig alle Umsetzungsschritte.