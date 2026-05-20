Abrahamczik/Al-Rawi (SPÖ): Klare Regeln für mehr Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum

Wien (OTS) -

Mit der Novelle des Gebrauchsabgabegesetzes setzt Wien einen weiteren Schritt für einen geordneten, sauberen und lebenswerten öffentlichen Raum. Die SPÖ-Abgeordneten Nina Abrahamczik, Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal, und Omar Al-Rawi, Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke, begrüßen im heutigen Wiener Landtag die neuen Regelungen rund um Sammelcontainer für Textilien ausdrücklich und betonen die Bedeutung einer verantwortungsvollen Nutzung des öffentlichen Gemeindegrundes im Sinne aller Wiener*innen.

"Der öffentliche Raum gehört allen Wiener*innen. Deshalb braucht es klare Regeln, damit unsere Stadt sauber, sicher und lebenswert bleibt", betont Abrahamczik. “Mit dieser Gesetzesänderung schaffen wir mehr Ordnung und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Anpassung von Regelungen mit der notwendigen Sensibilität und Augenmaß umgesetzt werden.”

Mehr Lebensqualität durch klare Rahmenbedingungen

Die Änderung des Gebrauchsabgabegesetzes sieht vor, dass bestehende Gebrauchserlaubnisse für Sammelcontainer für Textilien spätestens mit Ende des Jahres 2026 auslaufen.

Für Al-Rawi ist klar: “Wien entwickelt sich laufend weiter. Gerade im öffentlichen Raum müssen wir darauf achten, dass Flächen sinnvoll genutzt werden und das Stadtbild gepflegt bleibt. Das ist ein wichtiger Beitrag für unsere saubere Stadt und die die hohe Lebensqualität Wiens.”

Die SPÖ-Abgeordneten unterstreichen zudem, dass Wien weiterhin auf soziale Verantwortung und funktionierende Kreislaufwirtschaft setzt. "Nachhaltigkeit und ein geordneter öffentlicher Raum schließen einander nicht aus - im Gegenteil. Wien zeigt einmal mehr, dass soziale Verantwortung und hohe Lebensqualität Hand in Hand gehen", so die beiden Abgeordneten abschließend unisono.

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