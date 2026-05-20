Wienliebe Festival am Wochenende mit Ehrung von Herbert Prohaska, Hans Krankl und Auftritten von Wolfgang Ambros, VBW-Stars und mehr

Wien (OTS) -

Nach dem Eurovision Village wird am Wiener Rathausplatz direkt die nächste Großveranstaltung vorbereitet. Mit dem Wienliebe Festival geht eines der stimmungsvollsten Feste der Stadt am Pfingstwochenende in seine bereits dritte Auflage und lädt erneut zu einem hochkarätigen Programm bei freiem Eintritt.

Das Festival hat sich als fester Bestandteil des Wiener Veranstaltungskalenders etabliert und vereint vieles von dem, was Wien so lebens- und liebenswert macht, geballt am Rathausplatz.

Neben Wiener Kultur, Kulinarik und Kunsthandwerk ist heuer neu der Sport dabei.



Vielfältiges Programm auf zwei Bühnen

Das Programm bildet die Wiener Musik in (fast) all ihren Facetten ab. Während auf der kleineren Wienerlied Bühne im Rathauspark an allen Tagen Wienerlieder zum Besten gegeben werden, wechselt die große Festivalbühne vor dem Rathaus täglich ihr Genre.





Krankl, Prohaska und Ambros am Samstag

Der Samstag, 24. Mai, steht ganz im Zeichen des Austropop und damit eines prägenden Elements der österreichischen Musikgeschichte.

Ein zentraler Programmpunkt am ersten Tag ist die Ehrung von Hans Krankl und Herbert Prohaska, die um 18:30 Uhr, im Rahmen der offiziellen Eröffnung stattfindet. Die beiden Sportler werden von Bürgermeister Michael Ludwig mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Wien geehrt.

Krankl selbst steht direkt im Anschluss als „Johann K.“ zusammen mit Monti Beton auf der Bühne.

Am Abend folgt ein weiterer musikalischer Höhepunkt:

Mit Wolfgang Ambros steht einer der bedeutendsten Vertreter des Austropop als Headliner auf der Bühne. Seine Lieder prägen seit Jahrzehnten die österreichische Musiklandschaft und verbinden Generationen.

Sonntag bringt nachgeholtes ESC-Highlight

Der Sonntag, 25. Mai, wartet mit einer besonderen Programmänderung auf und bringt zugleich ein bereits mit großer Spannung erwartetes Ereignis zurück auf die Bühne.

Das Konzert „Musical meets Song Contest“ der Vereinigten Bühnen Wien hätte vergangene Woche Montag im Rahmen des Eurovision Village durchgeführt werden sollen, ehe es wetterbedingt abgesagt werden muss. Nun wird dieses außergewöhnliche Highlight im Rahmen des Wienliebe Festivals nachgeholt.

Im Mittelpunkt des Konzerts steht die Neuinterpretation großer Eurovision Hits aus rund sieben Jahrzehnten europäischer Musikgeschichte. Renommierte Musicaldarsteller*innen bringen diese Songs in neuen Arrangements auf die Bühne und schaffen damit ein außergewöhnliches Klangerlebnis. Mit dabei sind etwa Ana Milva Gomes, Moritz Mausser, Nienke Latten, Vincent Bueno, Charles Kreische und Klaudia Dodes, die vom Live-Orchester der Vereinigten Bühnen Wien sowie einem hochkarätigen Ensemble begleitet werden.

Junge Musik am Montag

Am Montag stellt W24 die junge und facettenreiche Wiener Musikszene ins Rampenlicht. Zwischen modernem Austropop, Indie-Klängen und zeitgemäßen Einflüssen präsentieren sowohl etablierte Künstler*innen als auch vielversprechende Newcomer die kreative Vielfalt der Gegenwart – authentisch, nahbar und mit großer Publikumsnähe.

In Kooperation mit W24 stehen auf der großen Bühne die Austropop-Newcomer-Band Kosta Quanta, die Amadeus-Award-nominierte Pippa, Singer-Songwriter Felix Kramer sowie Dialekt-Pop-Künstlerin Anna Buchegger und Indie-Austropop-Entdeckung Laurenz Nikolaus.

Freier Eintritt für alle Besucher*innen

Sämtliche Programmpunkte sind bei freiem Eintritt zugänglich.

Veranstaltungszeitraum:

23. bis 25. Mai 2026

Öffnungszeiten:

Samstag, 23. Mai: 11:00 – 22:00 Uhr

Sonntag, 24. Mai: 11:00 – 22:00 Uhr

Montag, 25. Mai: 11:00 – 18:00 Uhr



Vollständiges Programm und Hinweise unter wienliebe.wien.gv.at