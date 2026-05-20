Österreich sagt „Hi“ zu glo Hilo: BAT Austria launcht neueste Generation Tabakerhitzer

Wien (OTS) -

Marktführer bei Nikotinbeuteln zu Monopolisierung: sichert Jugendschutz und bringt Planbarkeit

Wissenschaftliche Erkenntnisse zu Risikoreduktion sollten Basis für weitere Regulierung auf EU-Ebene sein

Aktuell ist Österreich vom EU-Ziel der Rauchfreiheit 2040 noch weit entfernt – breites Angebot an risikoreduzierten Alternativen ist die Lösung, nicht das Problem

British American Tobacco (BAT) Austria bringt im Juli den Tabakerhitzer glo Hilo auf den österreichischen Markt. Mit dem Launch erweitert BAT sein Portfolio an rauchfreien und potenziell risikoreduzierten Nikotinprodukten in Österreich um eine weitere Kategorie – neben Nikotin Pouches und E-Zigaretten. Österreich zählt damit zu den ersten Märkten Europas, in denen die neueste Generation des Tabakerhitzers verfügbar sein wird. Der Marktstart wurde durch eine gesetzliche Änderung endlich möglich: das bisherige Zulassungsverfahren für Tabakerhitzer wurde Ende 2025 durch ein Meldeverfahren ersetzt, wie es in den meisten europäischen Ländern üblich ist.

„Mit glo Hilo schließen wir nun eine wichtige Lücke in unserem Portfolio in Österreich. Für erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet das künftig mehr Auswahl bei rauchfreien Alternativen zur klassischen Zigarette“, freut sich Stephan Heyng, seit Monatsbeginn neuer Geschäftsführer von BAT in Österreich. „Österreich gehört somit zu den ersten europäischen Ländern, die unsere neueste Generation an Tabakerhitzern erhalten – das unterstreicht die Bedeutung dieses Marktes, in dem wir bereits mit unserer Marke VELO klarer Marktführer im Segment Nikotin Pouches sind.“

Österreichs Politik hat Weichen für Transformation gestellt

In den vergangenen Monaten hat sich in Österreich viel getan. Seit April 2026 unterliegen E-Zigaretten und Nikotinbeutel dem Tabakmonopol und dürfen nur mehr über Trafiken beziehungsweise lizenzierte Händler vertrieben werden. BAT begrüßt insbesondere die dadurch geschaffene Rechtssicherheit sowie die strengeren Kontrollen im Bereich Jugendschutz. „Unsere Branche befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation. Österreich hat zuletzt wichtige regulatorische Weichen gestellt, die Innovation ermöglichen und gleichzeitig klare Regeln schaffen“, so Heyng.

EU will neue Kategorien stärker regulieren

Weitere gesetzliche Anpassungen erwartet die Branche in den kommenden Monaten im Rahmen der Novelle des österreichischen TNRSG. Parallel dazu laufen auf EU-Ebene Diskussionen über eine neue Tabakproduktrichtlinie (TPD) sowie über Änderungen der europäischen Tabaksteuer-Richtlinie (TED). Heyng warnt vor Überregulierung sowie starken Steuererhöhungen, die Schwarzmarkt und illegale Handelsstrukturen fördern könnten: „Entscheidend wird nun sein, auf wissenschaftsbasierte Regulierung zu setzen und gleichzeitig den illegalen Handel nicht weiter zu stärken.“

Mehr Auswahl für den Umstieg weg von der klassischen Zigarette

BAT sieht in Tabakerhitzern eine wichtige Alternative für erwachsene Raucherinnen und Raucher, weil sie unter den neuen Kategorien der Zigarette vom Geschmack her am ähnlichsten ist und daher für den Umstieg besonders gut angenommen wird. Anders als bei herkömmlichen Zigaretten wird der Tabak dabei aber nicht verbrannt, sondern lediglich erhitzt. Die Verbrennung ist laut wissenschaftlichem Konsens die Hauptursache für die mit dem Rauchen verbundenen Schadstoffe.

BAT befindet sich auf Reise in eine rauchfreie Welt

BAT investiert weltweit seit rund zehn Jahren in neue Produktkategorien und wendet dafür derzeit jährlich rund 400 Millionen Euro auf. „Wir wollen erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten, die ansonsten weiter rauchen würden, attraktive Alternativen anbieten“, erklärt Heyng. „Das ist nicht nur aus Unternehmenssicht relevant, sondern auch im Interesse der öffentlichen Gesundheit, denn die alternativen Produkte verursachen zwischen 95 und 99% weniger Schadstoffe als die herkömmliche Zigarette.“ Aktuell ist Österreich vom EU-Ziel der Rauchfreiheit 2040 noch weit entfernt. Rund 1,6 Millionen Menschen in Österreich rauchen noch, was einer Raucherquote von etwa 21 % entspricht. „Nur durch die risikoreduzierten Alternativen ist dieses Ziel schaffbar“, ist Heyng überzeugt.

Schweden als einziges Land schon jetzt rauchfrei

Als Vorbild für eine erfolgreiche Transformation hin zu einer rauchfreien Gesellschaft verweist BAT auf Schweden. Das Land gilt bereits heute als „rauchfrei“ nach der Definition der Europäischen Union, da die Raucherquote dort unter 5% liegt. Ausschlaggebend dafür ist vor allem lange Tradition alternativer Nikotinprodukte – allen voran der Tabakbeutel Snus (innerhalb der EU nur in Schweden erlaubt) und tabakfreier Nikotinbeutel, die in Skandinavien seit Jahrzehnten etabliert sind. „In Schweden wurde nicht auf Verbote gesetzt, sondern auf risikoreduzierte Alternativen für erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten“, sagt Stephan Heyng. „Während in Österreich derzeit noch rund 80 % der Tabak- und Nikotinkonsumentinnen und -konsumenten klassische Zigaretten rauchen, sehen wir in Schweden, wie innovative Produktkategorien dazu beitragen können, die Raucherquote massiv zu senken – und damit verbunden auch die Krebsraten, die ebenfalls so niedrig sind wie nirgendwo sonst in Europa.“

glo Hilo: kürzeste Aufheizzeit und längste Nutzungszeit am Tabakerhitzer-Markt

glo Hilo basiert auf einem dualen Erhitzungssystem aus Infrarot- und Widerstandstechnologie und ermöglicht eine besonders kurze Aufheizzeit von fünf bis zehn Sekunden. Zudem sind nahezu unbegrenzt lange Nutzungseinheiten möglich, da im Unterschied zu anderen Geräten keine Zugbegrenzung besteht. Eine Reinigung des Geräts ist ebenfalls nicht mehr notwendig. Neben dem Gerät, das in zwei Varianten auf den Markt kommt, kommen Tabaksticks der Marken „virto“ sowie „rivo“ (tabakfrei, auf Kräuterbasis) in unterschiedlichen Varianten auf den österreichischen Markt. Sie werden ab diesem Sommer ausschließlich in Österreichs Trafiken erhältlich sein.

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein weltweit führendes Konsumgüterunternehmen, das sich dafür einsetzt, den Übergang zu einer rauchfreien Welt zu beschleunigen und sein Portfolio im Sinne langfristiger Nachhaltigkeit neu auszurichten. Das Portfolio umfasst Zigaretten sowie ein schnell wachsendes Angebot an rauchfreien Alternativen, darunter Vapour, erhitzte Produkte und moderne Nikotinbeutel zum Einnehmen.

Das Unternehmen strebt an, bis 2030 50 Millionen erwachsene Konsumenten mit seinen rauchfreien Produkten zu erreichen und bis 2035 50 % des Konzernumsatzes mit diesen Produkten zu erzielen. Zum 31. Dezember 2025 wurden die rauchfreien Marken von BAT – Vuse, glo und Velo – von über 34,1 Millionen erwachsenen Konsumenten weltweit genutzt, von denen viele vollständig von Zigaretten umgestiegen sind oder ihren Zigarettenkonsum reduziert haben. Rauchfreie Produkte machten 18,2 % des Konzernumsatzes aus.

BAT beschäftigt mehr als 47.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 25,6 Mrd. £. Gestützt auf Omni™ , sein evidenzbasiertes Manifest für den Wandel, baut das Unternehmen seine wissenschaftlichen Kompetenzen in den Bereichen Systemtoxikologie, klinische und Verhaltensforschung sowie Post-Market-Studien weiter aus.

Neben der Umgestaltung seines Portfolios treibt BAT seine Bemühungen voran, seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern und positive soziale Auswirkungen entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette zu fördern. Im Jahr 2025 erhielt das Unternehmen von CDP ein Triple-A-Rating für seine Offenlegungen zu Klimawandel, Wassersicherheit und Wäldern.