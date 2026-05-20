Magdalena Forster erhält den H13 Niederösterreich Preis für Performance 2026

Wien (OTS) -

Es ist entschieden: Die Gewinnerin des H13 Niederösterreich Preis für Performance 2026 ist die Tanz- und Performancekünstlerin Magdalena Forster. Seit 2007 haben Performancekünstler*innen alljährlich die Chance, sich auf den renommierten, mit Ꞓ 5.000 dotierten H13-Preis für Performance zu bewerben. Mehr als 50 Einreichungen haben den Kunstraum Niederoesterreich heuer erreicht. Am Ende hat sich Forster mit ihrer Arbeit Cow Notes durchgesetzt. Im Statement der H13-Jury 2026 (bestehend aus Antje Weitzel, Marijana Schneider, Michikazu Matsune und Frederike Sperling) heißt es:

„Die Performance Cow Notes von Magdalena Forster verwandelt den Kunstraum Niederoesterreich in einen vielschichtigen Erfahrungsraum, in dem sich Klang, Körper und Material in einer kakofonischen Beziehung verflechten. Ausgangspunkt ist ein akustischer Dialog zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen: Durch den Einsatz von Metallobjekten sowie Choreografie entsteht ein dynamisches Setting, welches das Publikum auf ein gemeinsames Wahrnehmen einstimmt und den geteilten, auch als Biofonie verstandenen Klangraum zwischen Spezies erfahrbar macht. Forster erweitert damit ihre Praxis um Fragen nach dem Verhältnis von Mensch, Tier und Umwelt und entwickelt diese kollaborativ und medienübergreifend weiter.“

Klang, Resonanz, Atem und Stimme – diese Phänomene stehen im Zentrum von Forsters Praxis. Zwischen Live- und Score-basierten Formaten erforscht sie feine Dynamiken und schafft Verbindungen, die gleichermaßen intim und weitreichend wirken. Zuletzt war die Künstlerin mit ihrer Arbeit Hearth (2025) im Tanzquartier Wien zu sehen.

Forster wird ihr Projekt Cow Notes im Rahmen der H13-Preisverleihung im Kunstraum Niederoesterreich am Freitag, 20.11.2026, 19 Uhr, erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Neben der Performance umfasst die Arbeit auch eine Ausstellung, die von Samstag, 21.11., bis Samstag, 28.11.2026, im Kunstraum zu sehen sein wird.

Zum 20. Mal wird der H13-Preis in diesem Jahr verliehen. Bis heute ist es die einzige Auszeichnung in Österreich, die exklusiv der Kunstform Performance gewidmet ist. Zu den bisherigen Preisträger*innen gehören u. a.: Stina Fors (2025), Katharina Ernst (2024), Rehema Chachage (2023) sowie Elisabeth Kihlström und Alexander Martinz (2022). Wie in den vergangenen Jahren vergibt der Kunstraum den H13-Preis auch heuer zusammen mit einer renommierten internationalen Partnerinstitution. Dieses Mal findet die Verleihung in Kooperation mit dem Künstlerhaus Bethanien (Berlin) statt. Neben dem Preisgeld erwartet Forster eine zweiwöchige Residency im Künstlerhaus, die zusätzliche Möglichkeiten für künstlerischen Austausch und internationale Vernetzung bietet.