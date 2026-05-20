Novak: Zusammenhalt und Innovationskraft schließen internationale Digital Gaps

Wien (OTS) -

Mit der Eröffnung des WSA Global Congress 2026 durch Vizebürgermeisterin und Stadträtin Barbara Novak wird Wien heute für drei Tage zum internationalen Treffpunkt für digitale Innovation mit gesellschaftlicher Wirkung. Bis zum 22. Mai kommen im Palais Wertheim über 300 Innovator*innen, Digitalisierungsexpert*innen, internationale Organisationen, Start-ups und Entscheidungsträger*innen aus mehr als 60 Ländern zusammen.

Gemeinsam mit Ciyong Zou, UNIDO Deputy to the Director General, sowie Peter A. Bruck, Gründer und Chairman der World Summit Awards (WSA), eröffnete Barbara Novak den Kongress offiziell.

Im Zentrum des WSA Global Congress steht der internationale Austausch über konkrete digitale Lösungen für globale Herausforderungen – von Bildung und Gesundheit bis zu Klimaschutz, Inklusion und digitaler Teilhabe. Der Kongress bringt dabei bewusst Akteur*innen aus Politik, internationalen Organisationen, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft zusammen und versteht Digitalisierung als gemeinsame gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe.

„Beim WSA Global Congress haben wir erlebt, wie wichtig sozialer Zusammenhalt und das Schließen digitaler Gaps für Innovation und Fortschritt sind, die den Menschen dienen sollen. Genau diesen Ansatz bringt der Kongress mit seiner internationalen Community nach Wien. Gemeinsam mit 300 Innovator*innen aus über 70 Ländern wurde im Rahmen des Congress deutlich, dass es um mehr als Technik und industriellen Nutzen geht. Wir wollen Lösungen entwickeln, die digitale Gräben zwischen Geschlechtern, Generationen und sozialen Gruppen schließen. Der WSA Global Congress zeigt, was möglich ist, wenn Digitalisierung und Zusammenhalt gemeinsam gedacht werden, und warum wir neben der Euphorie des Neuen auch die Folgen technologischer Entwicklungen für Menschen und Gesellschaft im Blick behalten müssen“, erklärte Vizebürgermeisterin Barbara Novak in ihrer Eröffnungsrede.

Durch die Teilnahme von internationalen Organisationen wie UNIDO, der ITU oder dem UN Office für Emerging Technologies (UN ODET) schafft der Kongress einen Raum, in dem konkrete Erfahrungen aus Innovation, Unternehmertum und Gesellschaft mit globalen politischen und technologischen Entwicklungen verbunden werden.

Zwei österreichische Projekte unter den weltweiten Gewinnern

Besonders erfreulich aus österreichischer Sicht: Mit Robin Powerhood und mytalents.ai wurden gleich zwei heimische Projekte unter die weltweit 40 ausgezeichneten digitalen Social-Impact-Lösungen gewählt.

Die Gewinnerprojekte zeigen exemplarisch, wie digitale Innovation aus Österreich internationale Wirkung entfalten kann – von nachhaltiger Energieversorgung bis zur Förderung digitaler Kompetenzen. Gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Barbara Novak wurden die Teams heute beim Kongress vorgestellt.

Panels, Pitches und globale Perspektiven

In den kommenden Tagen stehen Panels, Workshops und Pitch-Sessions zu Themen wie digitaler Souveränität, KI & Ethik, Finanzierung von Impact Ventures sowie nachhaltiger Skalierung digitaler Lösungen auf dem Programm.

Der WSA Global Congress versteht sich dabei bewusst nicht als klassische Konferenz, sondern als Plattform für gegenseitiges Lernen und internationale Zusammenarbeit. Die Teilnehmer*innen teilen Best Practices aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontexten – von digitalen Gesundheitslösungen in Afrika bis zu Bildungs- und Inklusionsprojekten aus Europa, Asien und Lateinamerika.

Die 40 ausgezeichneten WSA Gewinnerprojekte präsentieren ihre Lösungen vor einer internationalen Jury. Pro Kategorie wird dabei ein „Global Champion“ gewählt. Die Bekanntgabe erfolgt am 22. Mai bei der Abschlussgala und Award Ceremony im Jugendstiltheater am Otto Wagner Areal.

Der WSA Global Congress findet im Rahmen der ViennaUP statt und stärkt Wien als internationalen Treffpunkt für verantwortungsvolle digitale Innovation und sektorübergreifende Zusammenarbeit.

Über den WSA Global Congress

Die World Summit Awards (WSA) zeichnen seit 2003 digitale Innovationen mit gesellschaftlichem Mehrwert aus. Projekte aus über 180 Ländern werden jährlich eingereicht. Ziel der Initiative ist es, digitale Lösungen sichtbar zu machen, die zur Umsetzung der UN Sustainable Development Goals beitragen.

WSA Global Congress 2026

19.–22. Mai 2026

Palais Wertheim & Jugendstiltheater Otto Wagner Areal, Wien

Weitere Informationen:

WSA Global Congress Vienna



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