Österreichs Medienzukunft auf dem Prüfstand: Europäischer Mediengipfel lädt zur Sonderedition nach Seefeld

Seefeld/Tirol (OTS) -

Alle Diskussionsrunden und Keynots der Sonderedition sind am 21. Mai 2026 ab 13:30 Uhr hier im LIVE-STREAM bzw. auf www.mediengipfel.at zu verfolgen.

Der Europäische Mediengipfel (EMG) widmet seine Sonderedition 2026 der österreichischen Medienlandschaft: Unabhängige Medien als tragende Säule liberaler Demokratien stehen angesichts globaler Plattformmacht, rasanter technologischer Entwicklungen, abfließender Werbebudgets und digitaler Konkurrenz vor tiefgreifenden Umbrüchen. Im Sport- und Kongresszentrum Seefeld diskutieren ab 13:30 Uhr führende Köpfe aus Medienwirtschaft, Politik und Wissenschaft über Perspektiven und Reformen für einen starken Medienstandort Österreich.

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle eröffnet die Sonderedition mit einem Impuls aus Sicht der Bundesländer: Im Rahmen des Vorsitzes in der österreichischen Landeshauptleutekonferenz skizziert er erstmals die medienpolitischen Anforderungen und Erwartungen aus Sicht der Regionen.

APA-CEO Clemens Pig spricht anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Austria Presse Agentur über die „Neue Welt- und Kommunikationsordnung“ und deren Einfluss für Medien und Informationsgesellschaft – und knüpft damit an sein kürzlich präsentiertes Buch „Welt ohne Wahrheit“ an.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher nimmt an der zentralen Podiumsdiskussion „Zwischen Kooperation und Konfrontation – Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Medienlandschaft in Österreich“ teil. Unter der Leitung von Medienexperte Stefan Ströbitzer diskutieren gemeinsam mit ihr Maximilian Dasch (Präsident VÖZ), Christian Stögmüller (Präsident VÖP) und Markus Breitenecker (ehemaliger COO ProSiebenSat.1).

Der renommierte deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen (Universität Tübingen) analysiert mit dem Schweizer Medienexperten Markus Spillmann, was passiert, wenn traditionelle Informationsmärkte zerbrechen.

Weitere hochkarätige Panels beleuchten die Lage nationaler Medien sowie die Zukunft regionaler Redaktionen – u. a. mit Maria Scholl (Chefredakteurin APA), Rainer Nowak (Geschäftsführer Die Presse), Gerhard Valeskini (Geschäftsführer Kronen Zeitung), Alexander Mitteräcker (Alleinvorstand Standard Gruppe), Hans Mahr (Medienexperte) sowie Corinna Milborn (Pro7Sat1Puls4 GmbH), Silvia Lieb (Vorstandsvorsitzende Moser Holding), Esther Mitterstieler (Landesdirektion ORF Tirol), Xenia Daum (Geschäftsführerin Kleine Zeitung) und Friedrich Dungl (Geschäftsführer Verband der RegionalMedien Österreich).

Den Abschluss und die Zusammenfassung der Ergebnisse der Sonderedition des Europäischen Mediengipfels übernimmt Politikanalyst Peter Plaikner.

Akkreditierung & Details

Datum: 21. Mai 2026, 13:30 bis 18:30 Uhr

Ort: Sport- und Kongresszentrum Seefeld, Saal Olympia, Klosterstraße 600, 6100 Seefeld in Tirol

Streaming-Link: https://vimeo.com/event/5939818

Berichterstattende Journalist:innen können sich zur Sonderedition akkreditieren unter: [email protected]