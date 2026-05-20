9. „Pfinxt’n Festival“ erstmals an drei Spielorten

St. Pölten (OTS) -

Die neunte Ausgabe des „Pfinxt´n Festivals“ findet heuer erstmals an drei Spielorten im nördlichen Waldviertel statt und führt von morgen, Donnerstag, 21., bis Sonntag, 24. Mai von Heidenreichstein über Motten nach Litschau. Unter dem Motto „Entdeckungen und verstreute Vielfalt“ treffen dabei unterschiedliche künstlerische Ausdrucksformen, Zeiten bzw. Sprachen aufeinander und spannen einen Bogen zwischen Mittelalter und Gegenwart, zwischen Musik, Literatur und Poesie.

Den Auftakt bildet am morgigen Donnerstag, 21. Mai, ab 19.30 Uhr ein Orgelkonzert in der Pfarrkirche Heidenreichstein, wo Karl A. Immervoll den „Sonnengesang des Franziskus – Vom Mittelalter nach morgen“ interpretiert. Aus dem 800 Jahre alten Originaltext und neuen Gedanken dazu lesen, musikalisch untermalt durch das Gesangs-Quartett Eva Kaburek, Franziska Popp, Rupert Wurz, Martin Hetzendorfer und Christian Hochgatterer. Am Freitag, 22. Mai, gastiert dann ab 19.30 Uhr die Indie-Pop-Frauenband Das Schottische Prinzip mit ihrem Programm „Golden Voyager“ in der Sommerakademie Motten und seziert mit ihren ebenso poetischen wie kompromisslosen Songs die Absurditäten der Gegenwart.

Samstag, der 23. Mai, ist der Literatur und Poesie gewidmet: Im gotischen Raum des Burgstüberls in Heidenreichstein liest und interpretiert der „Poetische Zirkel“ ab 16 Uhr lyrische und literarische Raritäten von François Villon, H. C. Artmann, Erich Kästner, Bertolt Brecht, Heinrich Heine, Christine Lavant u. a.; es lesen Julia Höfler, Scharmien Zandi, Christian Hochgatterer, Martin Peichl, Alf Krauliz und Johanna Ressel. Ab 19.30 Uhr bringt zudem das Waldviertler Trio Holy Molies im Kulturbahnhof Litschau von Blues und Soul geprägten Country-Folk zu Gehör. Den Abschluss bildet am Sonntag, 24. Mai, ab 19.30 Uhr in der Sommerakademie Motten das Trio Aliosha Biz –Aliosha Biz, Alexander Shevchenko und Christiane Beinl – mit seiner „Kleinen Weltmusik im gebrochenen Wienerisch“.

Karten unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter 0664/4118061 und www.sommerakademiemotten.at/pfinxtn.