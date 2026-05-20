  • 20.05.2026, 11:54:03
  • /
  • OTS0102

Marterbauer on the rocks: Bald mehr Steuern im Cocktail als Alkohol

Die geplante Erhöhung der Spirituosensteuer heizt die Inflation an, schwächt Arbeitgeberbetriebe und ist in der Krise das falsche Signal. ÖHV-Veit will stattdessen Entlastungen.

Wien (OTS) - 

„Natürlich bietet sich Schnapsidee als Wording an. Aber das würde eine konstruktive Debatten im Keim ertränken“, lautet die knappe Einschätzung und leise Hoffnung von Walter Veit, dem Präsidenten der Österreichischen Hotelvereinigung, dass der Finanzminister Marterbauer die angekündigte Erhöhung der Alkoholsteuer um 30% wieder unter den Tisch fallen lässt: „Weil sie Gift wäre für Standort und Stimmung. Dass die Regierung bei den aktuellen Wirtschafts- und Umfragedaten so etwas überhaupt plant, ist ein Risiko für beide.“

30%ige Erhöhung kann niemand schlucken

Marterbauer habe sich den Tourismus „vorgenommen“, ist sich die Branche einig. Razzien und Pauschalverdächtigungen gipfelten in die Ankündigung, die Preise im Tourismus zu untersuchen. „Um herauszufinden, warum sie steigen. Jetzt gibt er sich die Antwort selbst: Weil bei uns zusätzlich zu den Kosten für Energie, Löhne, Lebensmittel auch das Trinkgeldpauschale und die Ortstaxen steigen. Die Erhöhung der Alkoholsteuer um gleich 30% schlägt dem Fass den Boden aus. Das werden alle spüren“, so Veit.

Veit: „Entlasten statt belasten!“

Immer nur Steuern erhöhen sei so einfach wie falsch: „Dafür bräuchte das Finanzministerium nicht so viele Beschäftigte“, hinterfragt Veit: „Kommen da wieder nur 10 Mio. herein – wie bei der letzten Alkoholsteuererhöhung, bei der man sich komplett verkalkuliert hat – zahlt sich das einfach nicht aus. Jede Entbürokratisierungsmaßnahme brächte mehr Geld und dazu noch Applaus statt Kritik aus Bevölkerung und Wirtschaft“, plädiert er für Entlastung statt Belastung.

Weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hotelvereinigung
Martin Stanits
Leiter Public Affairs & Public Relations
Telefon: +43 664 5160831
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oehv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T15

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖHV - Österreichische Hotelvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hotelvereinigung
Martin Stanits
Leiter Public Affairs & Public Relations
Telefon: +43 664 5160831
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oehv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright