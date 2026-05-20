Boom am Pre-loved-Luxusmarkt in Österreich: Suchanfragen und eBay-Watchlist zeigen, wie dynamisch sich der Pre-loved-Luxusmarkt entwickelt

Wien (OTS) -

Der Markt für Pre-loved-Luxusartikel bewegt sich längst nicht mehr nur im Hintergrund des Modezyklus. Er reagiert in Echtzeit. Die neuen eBay-Daten verdeutlichen, wie rasch sich die Nachfrage verändern kann, wenn Knappheit, kulturelle Bedeutung und Sammlerinteresse zusammentreffen: Dies reicht von abrupten Anstiegen bei Rolex-Suchanfragen bis zur zunehmenden Sichtbarkeit von Uhren, Schmuck und markanten Accessoires im österreichischen Resale-Markt. Nachdem Rolex im Rahmen der Watches & Wonders angekündigt hatte, ausgewählte Modelle einzustellen, zeigte sich auf eBay unmittelbar Bewegung im globalen Suchverhalten. Die Suchanfragen nach der Rolex Submariner „Cookie Monster“ stiegen über Nacht um 66 Prozent, während die Suchanfragen nach der Rolex GMT-Master II „Pepsi“ im Tagesvergleich um 46 Prozent zunahmen.

Ein Uhrenmarkt, der über Nacht reagiert

Die sprunghafte Zunahme der Rolex-Suchanfragen ist Teil eines umfassenderen Trends: Luxusuhren werden zunehmend nicht nur als stilistisches Statement betrachtet, sondern auch als sammelbare, handelbare und kulturell bedeutende Objekte. Die eBay Spring/Summer 2026 Watchlist verdeutlicht ebenfalls, dass Uhren weltweit zunehmend an Resale-Wert gewinnen. Im ersten Quartal 2026 wuchsen die durchschnittlichen Verkaufspreise für Modelle wie die Patek Philippe Nautilus (+154 Prozent), Cartier Demoiselle (+80 Prozent) und Cartier Tank Américaine (+43 Prozent) erheblich. Die österreichischen Daten spiegeln diese Dynamik lokal wider. Uhren machen im österreichischen Fashion-Watchlist-Datensatz etwa 84 Prozent der Suchergebnis-Impressionen unter den führenden österreichischen Einträgen aus. Etwa zwei Drittel der Uhren-Impressionen entfallen auf gebrauchte Uhren. Die Cartier Santos Galbée, Junghans Max Bill, Vintage Rolex Oyster, Omega Seamaster Aqua Terra und Tudor Ranger gehören zu den am häufigsten in Suchergebnissen angezeigten Uhren-Listings in Österreich. Diese Mischung weist auf einen Markt hin, der stark von Tradition, vertrauten Designs und Sammlerinteresse geprägt ist.

„Im Bereich Luxury Resale spielen Timing, Vertrauen und Geschmack immer mehr eine entscheidende Rolle“, so Sara Lapi, Senior Seller Manager für die EU-Central-Märkte bei eBay. „Die Rolex-Daten verdeutlichen die Schnelligkeit, mit der Sammler:innen reagieren, sobald sich die Verfügbarkeit ändert. Die Daten der österreichischen Fashion-Watchlist zeigen jedoch gleichzeitig, dass die Nachfrage weit über eine einzelne Marke hinausgeht: Käufer:innen in Österreich sind auf der Suche nach Designklassikern, markanten Silhouetten und Teilen mit nachhaltiger Bedeutung – von Uhren der Marken Cartier und Omega bis hin zu Vintage-Taschen und ausgefallenen Sneakers.“

Resale-Dynamik über alle Kategorien hinweg

Uhren senden ein starkes Signal aus, aber die österreichischen Daten zeigen auch, dass die Nachfrage nach Resale nicht nur auf hochwertige Zeitmesser beschränkt ist. Auch Handtaschen, Sneaker und Schmuck zählen zu den stärksten lokalen Such- und Verkaufseinträgen. Tamara-Comolli-Schmuck, eine Vintage Longchamp Le Pliage Bag, Travis Scott Jordan 1 Low Sneaker, Dior B30 Sneaker und Louis Vuitton Sneaker stechen in den österreichischen Suchdaten besonders hervor.

Das spiegelt einen breiteren Trend wider, der auch in der eBay Watchlist sichtbar ist: Der Resale erstreckt sich über unterschiedliche Preisklassen und Kategorien. Etablierte Luxusmarken wie Louis Vuitton, Gucci, Burberry und Chanel dominieren weiterhin die weltweite Nachfrage, während Dior mit neuer Dynamik in die Rankings eingetreten ist. Das Wachstum von Listings für Marken wie Brioni, Rhude, Steve Madden, Birkenstock und Polène verdeutlicht gleichzeitig, dass der Resale-Zyklus sowohl von Luxusmarken als auch von zugänglicheren, weithin bekannten Brands beeinflusst wird.

Modetrend schafft Nachfrage

Zudem verdeutlicht die eBay-Watchlist, in welch kurzer Zeit sich Modetrends im Verhalten auf dem Marktplatz bemerkbar machen. Die weltweiten Suchanfragen nach Slouchy Blazern verzeichneten einen jährlichen Anstieg von 1.495 Prozent. Die Row Loafers stiegen um 89 Prozent, die Alaïa Ballerinas um 58 Prozent und die Balenciaga Le City Bags um 52 Prozent. Diese Signale weisen auf einen Markt hin, der Resale-Trends nicht nur folgt, sondern sie auch messend macht und verstärkt.

In Bezug auf Österreich ist dies von Bedeutung, da die stärksten lokalen Sucheinträge ein ähnliches Muster aufweisen: Käufer:innen sprechen auf Designcodes, die sich bewährt haben, auf Traditionsnamen und auf Objekte mit nachhaltiger Relevanz an – sei es eine Cartier-Uhr, eine Vintage-Longchamp-Tasche oder angesagte Sneakers.

Datenhinweise

eBay Watchlist Trend Report: https://pages.ebay.com/ebay-watchlist-trend-report/

Rolex-Daten: Globale eBay-Suchdaten, Tagesvergleich 13. April 2026 vs. 14. April 2026.

Austrian Fashion Watchlist Data: Basierend auf eBay-Suchergebnis-Impressionen und verkauften Artikeln für Österreich im bereitgestellten Datensatz.

Global Watchlist Data: Basierend auf globalen eBay-Marktplatzdaten für Q1 2026 sowie den im eBay Watchlist Spring/Summer 2026 Trend Report ausgewiesenen Suchvergleichen im Jahresvergleich.

Über eBay

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Das 1995 in San Jose, Kalifornien, gegründete Unternehmen ist heute einer der weltweit größten und dynamischsten Online-Marktplätze, auf dem Kunden eine breite Auswahl an preiswerten und einzigartigen Produkten entdecken können. Im Jahr 2025 verzeichnete eBay ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 79,6 Milliarden US-Dollar.

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