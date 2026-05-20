Pankl Racing Systems setzt mit CEO Wolfgang Plasser auf Kontinuität

Kapfenberg (OTS) -

Der Aufsichtsrat der Pankl Racing Systems AG hat die Bestellung von Mag. Wolfgang Plasser als Vorstandsvorsitzenden vorzeitig bis 31. Dezember 2030 verlängert und setzt damit ein klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität in der erfolgreichen Unternehmensführung.

Wolfgang Plasser ist seit 2004 Vorstand des Unternehmens. In dieser Zeit hat er die strategische Entwicklung der Pankl Racing Systems AG maßgeblich geprägt und das Unternehmen nachhaltig positioniert. Unter seiner Führung wurde der Umsatz der Pankl Racing auf 370 Millionen Euro verfünffacht.

Demnächst erfolgt der bereits angekündigte strategische Zutritt der Knill-Gruppe und der Raiffeisen Gruppe (bestehend aus Raiffeisen Landesbank Steiermark AG und Invest AG), zu je einem Drittel der Unternehmensanteile. Die Verlängerung von Wolfgang Plasser erfolgt auch auf ausdrücklichen Wunsch der neuen Aktionäre.

Stefan Pierer, der Vorsitzende des Aufsichtsrats erklärt: „Wolfgang Plasser steht für die außergewöhnliche erfolgreiche strategische Entwicklung der Pankl Racing Systems in den letzten 22 Jahren. Mit ihm setzen wir in der neuen rot weiß roten Allianz den erfolgreichen Kurs weiter fort.“

Wolfgang Plasser bedankt sich für das Vertrauen: „Ich führe Pankl Racing Systems seit mehr als zwei Jahrzehnten und freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den erfolgreichen Weg auch in der neuen Konstellation fortzusetzen.“