  • 20.05.2026, 11:28:02
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Karner-Kremser (SPÖ) zu FPÖ: „Sie schmücken sich mit fremden Federn!“

Blauer Populismus baut weder Gemeindebauten noch ermöglicht er die Installation von Klimaanlagen im Wiener Gemeindebau – die Stadt Wien schon!

Dominik Nepps verzweifelter Versuch, Bonuspunkte bei den Wiener*innen zu sammeln, geht ins Leere. Die FPÖ hat überhaupt nichts mit der jetzt neu geschaffenen Möglichkeit, Klimageräte im Wiener Gemeindebau anzuschaffen, zu tun. Im Gegenteil: wir kennen den Umgang der Blauen mit dem Thema leistbares Wohnen, so waren sie doch mitentscheidend für den Verkauf der 60.000 BUWOG-Wohnungen verantwortlich – das ist der wahre Zugang der Freiheitlichen zum leistbaren Wohnen

Gemeinderätin Waltraud Karner-Kremser (SPÖ), Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Frauen, Wohnen und Wohnbau

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Wien (OTS) - 

„Dominik Nepps verzweifelter Versuch, Bonuspunkte bei den Wiener*innen zu sammeln, geht ins Leere. Die FPÖ hat überhaupt nichts mit der jetzt neu geschaffenen Möglichkeit, Klimageräte im Wiener Gemeindebau anzuschaffen, zu tun. Im Gegenteil: wir kennen den Umgang der Blauen mit dem Thema leistbares Wohnen, so waren sie doch mitentscheidend für den Verkauf der 60.000 BUWOG-Wohnungen verantwortlich – das ist der wahre Zugang der Freiheitlichen zum leistbaren Wohnen“, stellt Gemeinderätin Waltraud Karner-Kremser (SPÖ), Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Frauen, Wohnen und Wohnbau. Während die FPÖ jahrelang einzig an polemischen Schlagzeilen gearbeitet hat, hat die Wiener Landesregierung intensiv für die Wiener*innen gearbeitet und eine tragfähige Lösung umgesetzt. Das ist der Unterschied zwischen populistischen Forderungen der FPÖ und verantwortungsvoller Politik. Nach intensiver Vorbereitung ist es ab sofort möglich, Klimasplitgeräte im Gemeindebau zu installieren – die Genehmigung durch Wiener Wohnen ist vorausgesetzt. Das entlastet die Gemeindebaubewohner*innen, wenn die Sommer immer heißer und die Nächte immer tropischer werden.

Klar und fair geregelt

Nun können Klimageräte in Gemeindewohnungen unter klaren und fairen Voraussetzungen installiert werden, ohne den bisher erforderlichen Nachweis von Ausnahmegründen. Erlaubt sind Split-Klimageräte, sofern bauliche, technische und ökologische Standards eingehalten werden. Die neue Regelung sorgt gleichzeitig für klare Spielregeln: fachgerechter Einbau, Rücksicht auf Nachbar*innen, Einhaltung von Lärmgrenzen und moderne Umweltstandards. Damit wird sichergestellt, dass individuelle Abkühlung möglich ist, ohne die Wohnqualität anderer zu beeinträchtigen. (schluss) sh

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