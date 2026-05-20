„Musik Lokal“ im Zeichen der Blasmusik mit dem ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Moderatorin Martina Köberle vom ORF Vorarlberg begleitet durch ein besonderes „Musik Lokal“: Am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, steht ab 20.00 Uhr im Dorfsaal Übersaxen alles im Zeichen der Blasmusik. Die sechsköpfige Blaskapelle „Die Grenzwärtigen“ und die Bürgermusik Fraxern spielen auf und sorgen für einen geselligen Abend. Der Eintritt ist frei, es sind alle herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected] oder 05572/301.

Die Veranstaltung ist am selben Abend live ab 20.00 Uhr auf ORF Radio Vorarlberg zu hören.