WK Wien senkt Kammerumlage um 25 Prozent

Wien (OTS) -

Das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Wien fällte heute, Mittwoch, einen bahnbrechenden Beschluss: Die Kammerumlage 2 - sie wird anhand der Lohnsumme der jeweiligen Unternehmen berechnet - wird in mehreren Schritten um 25 Prozent reduziert. Der dem zugrunde liegende Antrag von Wirtschaftsbund Wien, SWV, Freiheitliche Wirtschaft und UNOS wurde einstimmig beschlossen.

Diese Reduktion der Mitgliederbeiträge stand schon seit Jahren auf der Agenda der WK Wien und wurde akribisch vorbereitet. „Was dabei wichtig ist: Diese umfangreiche Reduktion der Kammerumlage 2 fußt auf Effizienzsteigerungen. Wir haben bereits 2019 mit der Zusammenführung von zehn Standorten der WK Wien in das zentrale Haus der Wiener Wirtschaft und einer umfassenden Organisationsreform die Basis dafür gelegt und konnten dadurch unsere laufenden Kosten senken sowie die Effizienz steigern. Die Pandemie gleich nach dem Umzug hat uns etwas Zeit gekostet, jetzt sind wir startklar“, sagt Walter Ruck, Präsident der WK Wien.

Investitionen in die Zukunft

„Was dabei ebenfalls wichtig ist: Die Senkung der Umlage wirkt sich weder auf unsere Zukunftsinvestitionen, zum Beispiel in unsere geplante IT-HTL Vienna Digital School, noch auf die Qualität unserer Serviceleistungen aus, da sie auf Effizienzsteigerungen und nicht auf Sparen beruht“, sagt Ruck: „Umfassender Service, moderne Bildungsangebote für die Wirtschaft und eine schlagkräftige Interessenvertretung der Wiener Unternehmen sind und bleiben die Kernaufgaben der Wirtschaftskammer Wien, die wir mit aller Kraft weiterhin verfolgen werden.“ Neu dabei ist ein Fonds, der Musterprozesse von und für Wiener Unternehmen und Branchen unterstützt. Aber auch an der Digitalisierung der Prozesse und Aufgaben der WK Wien wird intensiv gearbeitet. Ruck: „Ziel ist unter anderem, dass wir für die Wiener Unternehmen 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr in allen in Wien gesprochenen Sprachen erreichbar sind.“

Details der Umlagen-Senkung

Zurück zur 25-prozentigen Senkung der Kammerumlage 2: Diese startet mit dem 1. Jänner 2027 und ist 2029 abgeschlossen. Konkret wird der sogenannte Hebesatz der Kammerumlage 2 (Basis ist die Lohnsumme), ab 2027 jedes Jahr reduziert:

2026: Hebesatz 0,24 Prozent (aktueller Stand)

2027: Hebesatz 0,22 Prozent

2028: Hebesatz 0,20 Prozent

2029: Hebesatz 0,18 Prozent

Die Wirtschaftskammer Wien trägt mit dieser 25-prozentigen Senkung rund 22 Millionen Euro zum Sparziel der Wirtschaftskammer Österreich von 100 Millionen Euro bis zum Jahr 2030 bei. Ruck: „Wir gehen damit nicht nur mit gutem Beispiel voran, sondern leisten auch einen überproportionalen Beitrag für die gesamte Kammerorganisation. Die Wirtschaftskammer Wien beweist sich damit einmal mehr als zukunftsorientierte, moderne und leistungsfähige Interessenvertretung der Wiener Wirtschaft.“