- 20.05.2026, 10:57:02
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AVISO! PK der FPÖ Neunkirchen: "Systemwechsel im Bund und in Neunkirchen"
PK am Freitag, 22. Mai 2026, mit Michael Schnedlitz und Helmut Fiedler
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen!
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Neunkirchen zum Thema „Systemwechsel im Bund und in Neunkirchen“ mit FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz und FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler einzuladen.
Titel: Systemwechsel im Bund und in Neunkirchen
Redner: FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz und FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler
Zeit: Freitag, 22. Mai 2026, 10 Uhr MEZ
Ort: Altes Bräuhaus, Hauptplatz 14, 2620 Neunkirchen
Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 21. Mai 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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