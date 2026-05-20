AVISO! PK der FPÖ Neunkirchen: "Systemwechsel im Bund und in Neunkirchen"

Neunkirchen (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen!

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Neunkirchen zum Thema „Systemwechsel im Bund und in Neunkirchen“ mit FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz und FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler einzuladen.

Titel: Systemwechsel im Bund und in Neunkirchen

Redner: FPÖ Generalsekretär Michael Schnedlitz und FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler

Zeit: Freitag, 22. Mai 2026, 10 Uhr MEZ

Ort: Altes Bräuhaus, Hauptplatz 14, 2620 Neunkirchen





Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 21. Mai 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.



