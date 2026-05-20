100. Ausgabe „Die Tafelrunde“: „Die große Jubiläumsshow“ und „Die besten Momente aus 100 Sendungen“ am 25. Mai ab 20.15 Uhr in ORF III

Wien (OTS) -

Seit Oktober 2018 liefert „Die Tafelrunde“ satirische Monatsrückblicke auf politische und gesellschaftliche Ereignisse des Landes – pointiert kommentiert von Host Gerald Fleischhacker sowie prominenten Vertreterinnen und Vertretern der österreichischen Kabarettszene. Jetzt feiert das ORF-III-Kabarettformat seine 100. Ausgabe! In der gestern, am Dienstag, dem 19. Mai 2026, im ORF RadioKulturhaus aufgezeichneten Jubiläumssendung versammelt Fleischhacker seine Kolleginnen und Kollegen Alex Kristan, Viktor Gernot, Ina Jovanovic und Chrissi Buchmasser zu einem humoristischen Gipfeltreffen par excellence. Gemeinsam erinnert die illustre Runde an prägende Momente bisheriger Ausgaben und an jene Themen, die Österreichs Innenpolitik, Medienlandschaft und gesellschaftliche Debatten bestimmten. Zu sehen ist das Spektakel am Montag, dem 25. Mai, um 20.15 Uhr in ORF III und auf ORF ON.

Anschließend folgen „Die besten Momente aus 100 Sendungen“ (21.30 Uhr) mit zahlreichen Stars des heimischen Kabaretts: von Klaus Eckel, Alex Kristan, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Florian Scheuba, Thomas Maurer bis zu Angelika Niedetzky, Caroline Athanasiadis, Lydia Prenner-Kasper, Aida Loos u. v. m. Neben den Auftritten im Wiener ORF RadioKulturhaus blickt Gerald Fleischhacker u. a. auch auf die wöchentlichen Lockdown-Videos zurück, in denen sich Stars wie Michael Niavarani, Monica Weinzettl und Gerold Rudle oder Katharina Straßer und Thomas Stipsits von zuhause meldeten. Und natürlich auch auf brisante Themen: vom Ibiza-Video über diverse Kurz-Kanzler bis zum „Kaufhaus Österreich“ ist alles dabei. Fehlen dürfen auch nicht die unter dem Motto „Kabarett unter Sternen“ laufenden stimmungsvollen „,Die Tafelrunde‘-Open-Airs“.

Apropos: Heuer gastiert das Format zunächst im Rahmen der Sommerspiele Melk in der Wachauarena und danach beim Kultur Sommer Güssing auf der Burg Güssing – am 29. Juni und 3. August, jeweils um 20.15 Uhr in ORF III und auf ORF ON.

Gerald Fleischhacker, Gastgeber: „100 Sendungen ‚Die Tafelrunde‘ in ORF III – ehrlich gesagt: Das hätten wir uns nicht zu träumen gewagt. Aber offenbar gilt: Je verrückter die Welt, desto wichtiger die Satire. Danke fürs Zuschauen – auf die nächsten 100. An Stoff wird’s uns nicht fehlen.“

Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III: „Ich erinnere mich noch gut an die ersten Ausgaben der ‚Tafelrunde‘. Zu sehen, wie sich das Format über die Jahre entwickelt hat und nun diesen Meilenstein erreicht, macht mich stolz und dankbar. Satire schafft Perspektivenwechsel. Sie hinterfragt, provoziert und bringt uns zum Nachdenken. Dass ‚Die Tafelrunde‘ seit 100 Ausgaben Raum für diesen besonderen Blick auf unsere Gesellschaft bietet, ist ein großer Erfolg. Ich wünsche uns allen auch in Zukunft gute Unterhaltung und viel Freude beim Zusehen und Mitlachen.“

Kathrin Zierhut-Kunz, kaufmännische Geschäftsführerin ORF III: „Seit der ersten Ausstrahlung am 25. Oktober 2018 hat sich ‚Die Tafelrunde‘ als fixer Bestandteil des ORF-III-Kleinkunstprogramms etabliert. Zum Jubiläum möchte ich mich bei allen bedanken, die dieses Format mit ihrer Kreativität und Expertise geprägt haben – besonders bei den zahlreichen Kabarettistinnen und Kabarettisten, der Redaktion rund um Mario Kopf, der Technik sowie den unterschiedlichen Bühnen, allen voran dem Team des ORF RadioKulturhauses, den Sommerspielen Melk sowie dem Kultur Sommer Güssing.“

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.