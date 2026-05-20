Medieneinladung: #dif26 Programmpräsentation
Pressekonferenz zum #dif26 Line-up am 27. Mai um 9.45 Uhr, Inselinfo auf der Donauinsel
Von 3. bis 5. Juli wird die Donauinsel wieder zum Austragungsort von Europas größtem Freiluftfestival bei freiem Eintritt. Das 43. Donauinselfest bietet den Besucher:innen am ersten Wiener Sommerferien-Wochenende unter dem Motto „Sommer an!“ drei Festivaltage lang ein abwechslungsreiches Programm auf 14 Bühnen. Wir freuen uns, Ihnen das diesjährige Festivalprogramm präsentieren zu dürfen und laden Sie herzlich zur Pressekonferenz ein.
Datum: Mittwoch, 27. Mai 2026, 09.45 Uhr
Ort: Inselinfo, Reichsbrücke 215, 1220 Wien (U-Bahnstation U1 „Donauinsel“, Parkmöglichkeit nur auf Anfrage)
Ihre Gesprächspartner:innen:
- Veronica Kaup-Hasler, Kulturstadträtin
- Jörg Neumayer, DIF-Veranstalter und Landesparteisekretär der SPÖ Wien
- Julia Healy, Co-Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien und Projektleiterin Donauinselfest
- Mel Merio, Stv. Vorsitzende Verein Wiener Kulturservice
Wir bitten um Anmeldung zur Pressekonferenz bis spätestens Dienstag, 26. Mai 2026, 12 Uhr, unter [email protected]. Für Rückfragen stehen wir unter derselben E-Mail-Adresse zur Verfügung.
Das Formular zur Medienakkreditierung steht ebenfalls ab 27. Mai 2026 unter www.donauinselfest.at offen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Bisher veröffentlichtes Line-up #dif26
Bereits vor der offiziellen Programmpräsentation wurden erste Acts des #dif26 bekannt gegeben – weitere folgen derzeit laufend auf unseren Social-Media-Kanälen. Ab 27. Mai 2026 sind die Auftrittszeiten der Acts außerdem unter www.donauinselfest.at verfügbar, Änderungen vorbehalten.
FRIEDENSBÜHNE
- Freitag: Parla Soleil, WOLF, rankha, Skuto, juizz, Bella, 3310, SUKI & Pulmonal, DJ Veri & Hnnzy, Verum Gaudium
- Samstag: WILLMA STAR, FESCH, Butter Bread, COBRA, Drum Dad & Bass Boy w/ Clara Marie, Concept One, Mefjus w/ MC FLOW, SKIYE
- Sonntag: Blechhütte, R1AH, Madishu, Skofi, Martin Schlemmer
ORF KIDS KINDERFREUNDE BÜHNE
- Freitag: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde, "Extra WOW - Die 2 um 2" mit Robert Steiner & Rolf Rüdiger mit Gastauftritt RTIC 4 Kids Gewinnerin Amelie Ricca, ORF Kids Spieleshow, Kids Popband Young Republic
- Samstag: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde, ORF Kids Spieleshow, YU Taekwondo Vorführung, Zauberclown Poppo, Spotlight Dance Center, Konzert der “Donaupiraten”
- Sonntag: Kasperltheater - Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde, ORF Kids Spieleshow, YU Taekwondo Vorführung, Franz Löchinger & Drumbella - das sprechende Schlagzeug, Kinderliedermacher Bernhard Fibich
INSPIRE ME KOREA / RADIO ARABELLA BÜHNE
- Freitag: YU Taekwondo Vorführung & Mit-Machstationen, K-Pop Random Play Dance with Unlxmited, K-Pop World Festival Champions Showdown AT/SI/SK, MRCH, Jisokury Club, Hypnosis Therapy
- Samstag: Karaoke, DJ Christian Trinkl, Camouflash, Wiener Wahnsinn
- Sonntag: Karaoke, DJ Christian Trinkl
WIENER LIEDKUNST BÜHNE
- Freitag: Ke’rem, Lika Doss & Griphouse Band, Tulatu & Griphouse Band, Philip Piller & Griphouse Band, Schwesta Ebra, Billie Steirisch & Griphouse Band, PAMO & Griphouse Band, Yukno
- Samstag: Stubenfliege (RTIC-Gewinnerin), kleinabaoho, Sodl, Laurenz Nikolaus, Endless Wellness
- Sonntag: vorstadtkollektiv - "Gestern klingt heut anders", Das große Singen - Wiener Lieder Sing along mit dem Chor Kammerton, In gebrochenem Wienerisch - Stargeiger und Kabarettist Aliosha Biz, Kollegium Kalksburg, LUSTERBODEN
FISHERMAN’S FRIEND CLUBKULTUR BÜHNE POWERED BY DECK
- Freitag: Ursula, Clement, Meet Franka, Pretty Pink
- Samstag: Aaron, Marvin Aloys, Klassik 2 Go & Steve Hope, Stoffela
- Sonntag: Nikkush, LaLena, Joyce Muniz
FSG-GÖD/ARBÖ RADIO BÜHNE
- Freitag: Nathalie Oberkofler, The Untouchables, Rainer Wagner, Reinhold Bilgeri, THE BAD POWELLS
- Samstag: Stella Maria, Tangie Banana feat. Georgij, Marten, Boris Bukowski, LEMO
- Sonntag: Pauline Haider, Ava Fina, INA, Alycia May, PAENDA
PRO-GE JUGEND – ROCK ANTENNE ÖSTERREICH – BÜHNE
- Freitag: RAÖ Warm up DJ, Poor Mans Revenge/PMR, Velvet Wasted, Glen Ample, Herr Leopold
- Samstag: MAYDAY, Flavor Amp., Lion Season, Kunstgarten, Cindy and the Rock History, DJ Zappla
- Sonntag: Küenring, JLP, Pflichttermin, Everyone's Darling
YOUNION-FSG BÜHNE POWERED BY BAWAG-VÖS
- Freitag: Offene Musikmittelschule Regnerweg & Polgar inklusive Band, The Phantoms, Bernold & die Rockpoeten, Drahdiwaberl Tribute Kapelle, DJ SEKRETO
- Samstag: Manuel Salaba, John Dellroy Band, Kreis & Quer, Gentle Glow, Still Shine, Jörg Danielsen's fabulous Vienna Blues Association, cSp (c:sounds:project)
- Sonntag: küks & konsorten, Flashback - The Power Party Band, Haftelmacher, Meister Grössing & seine Homöopathen, Kraut&Ruam
Das Donauinselfest
Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at
Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.
Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums
