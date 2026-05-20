Goldene Note 2026: Großes Finale für 10. Ausgabe des Nachwuchspreises am Pfingstsonntag in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Am Pfingstsonntag, am 24. Mai 2026, ist es soweit – dann steigt um 21.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON das große Finale zur Jubiläumsausgabe der „Goldenen Note“! Der seit 2017 vom Internationalen Musikverein zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) unter der Leitung seiner Begründerin Leona König veranstaltete Klassik-Nachwuchspreis wird heuer zum zehnten Mal vergeben – mit dem Ziel, talentierte junge Musikerinnen und Musiker zu entdecken und auf ihrem Weg zu einer professionellen Karriere zu unterstützen. So treten auch diesmal neun vielversprechende Finalistinnen und Finalisten, die zuvor eine Audition vor einer Fachjury gewonnen haben, um den ersten Platz in ihrer Kategorie (heuer Streichinstrumente, Blasinstrumente, Tasten- und Zupfinstrumente) an. Zusätzlich wird auch in diesem Jahr wieder ein vorab per Online-Voting ermittelter Publikumspreis vergeben. Die vier Mädchen und fünf Burschen im Alter zwischen 11 und 18 Jahren kommen aus Wien, Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten sowie aus Deutschland und den USA und stellen sich einer hochkarätigen Finaljury, heuer bestehend aus der georgisch-französischen Weltklasse-Pianistin Khatia Buniatishvili, Dirigent, Komponist und Musikproduzent Christian Kolonovits sowie Sopranistin und Kammersängerin Ildikó Raimondi, die schon im Vorjahr Jurorin war. Musikalisch begleitet werden die künstlerischen Auftritte des Abends live vom Big Island Orchester Wien unter der Leitung seines Gründers Martin Gellner – Golden-Globe-gekrönter Dirigent, Komponist, Arrangeur und Musikproduzent, der u. a. für zahlreiche Filmkompositionen sowie als Supervisor und Arrangeur für die „Hollywood in Vienna“-Konzertreihe oder für die „The World of Hans Zimmer“-Tour verantwortlich zeichnet – und gerade erst am Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien das Finale des Eurovision Song Contest 2026 vor einem Millionenpublikum mit Neuinterpretationen ausgewählter Themen aus Mozarts „Zauberflöte“ musikalisch eröffnete. Moderiert wird die glanzvolle Jubiläumsveranstaltung vom bereits bewährten Duo Leona König und Norbert Oberhauser.

„Goldene Note“-Initiatorin Leona König: „Dankbarkeit, Freude und Stolz“

„Zehn Jahre ‚Goldene Note‘ sind für mich ein ganz besonderer Moment voller Dankbarkeit, Freude und Stolz“, sagt Initiatorin Leona König. „Was 2017 als Herzensprojekt zur Förderung hochbegabter junger Musikerinnen und Musiker begonnen hat, ist heute zu einer bedeutenden Plattform für musikalische Nachwuchstalente geworden. Es erfüllt mich zutiefst, zu sehen, wie viele außergewöhnliche Kinder und Jugendliche wir in den vergangenen Jahren begleiten, fördern und auf ihrem künstlerischen Weg unterstützen durften.“

Die neun Finalistinnen und Finalisten und ihre Wettbewerbsstücke:

Kategorie Streichinstrumente:

Jayden King (aus den USA, 11 Jahre, Violine) mit „Carmen Fantasie“ von Franz Waxman

Maria Bendel (aus Deutschland, 12 Jahre, Cello) mit „Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester, A-Dur, op. 33“ von Pjotr Iljitsch Tschaikowski

Amadeus Jánoška (aus Wien, 12 Jahre, Violine) mit „Carmen à la Amadeus“ – Bizet-Bearbeitung von Amadeus & František Jánoška

Kategorie Blasinstrumente:

Adam Benold (aus Wien, 16 Jahre, Blockflöte) mit Flötenkonzert C-Dur, 2. Satz „Largo“ von Antonio Vivaldi

Linda Gittmaier (aus Oberösterreich, 16 Jahre, Klarinette) mit „After You, Mr. Gershwin!“ für Klarinette und Klavier von Béla Kovács

Nico Haidenhofer (aus der Steiermark, 17 Jahre, Oboe) mit Oboenkonzert in C-Moll, 3. Satz „Siciliana“ nach Domenico Cimarosa

Kategorie Tasten- und Zupfinstrumente:

Lukas Maierhofer (aus der Steiermark, 12 Jahre, Klavier) mit „Zug der Zwerge“ von Edvard Grieg

Idil Naz Alici (aus der Steiermark, 17 Jahre, Klavier) mit „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin

Julie Herber (aus Kärnten, 18 Jahre, Harfe) mit Filmmusik „Die fabelhafte Welt der Amelie“ von Yann Tiersen

Die Preise der Goldenen Note 2026

Alle Finalistinnen und Finalisten der „Goldenen Note 2026“ erhalten neben den Solo-Auftritten im TV-Finale professionelle altersgerechte IMF-Masterclasses an der MUK. Neben der „Goldene Note”-Trophäe für die Gewinner:innen stehen besondere Preise bereit, u. a. ein MUK-Studiensemester, die kostenfreie Nutzung des berühmten Konzertsaals im Palais Ehrbar, wo schon Klassikgrößen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg musiziert haben, für ein eigenes Konzert oder eine Aufnahme, weiters diverse, vom IMF organisierte Konzertauftritte, Teilnahme an der von Leona König konzipierten und moderierten ORF-Nachwuchsreihe „Stars & Talente“ sowie von der Starjury gestiftete Überraschungspreise.