Wüstenrot Gruppe: Spatenstich für generationen-übergreifendes und nachhaltiges Wohnquartier in Salzburg

Salzburg (OTS) -

Mit dem symbolischen Spatenstich am 18. Mai 2026 fiel der Startschuss für das größte Wohnbauprojekt in der Geschichte der Wüstenrot Gruppe. In der Salzburger Alpenstraße entsteht bis Sommer 2028 ein Wohnquartier, das 73 freifinanzierte Mieteinheiten, generationenübergreifende Wohnformen, Gemeinschaftsflächen sowie eine nachhaltige Bauweise vereint und mit „klima:aktiv“ in Gold ausgezeichnet ist.

Zahlreiche Ehrengäste folgten der Einladung von Wüstenrot Generaldirektorin Dr. Susanne Riess-Hahn und Versicherungsvorstand Dr. Brigitte Feldhofer zum Baustart des Wüstenrot Wohnquartiers – darunter: Landeshauptfrau Mag. Karoline Edtstadler, Bürgermeister Bernhard Auinger, Vizebürgermeister Dr. Florian Kreibich, Stadträtin Anna Schiester, der Wüstenrot Generaldirektor und Aufsichtsratsvorsitzende a. D. Dr. Herbert Walterskirchen, Wüstenrot Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Stephan Koren, Wüstenrot Aufsichtsratsmitglied Mag. Martin Grüll, Wüstenrot Aufsichtsratsmitglied Dkfm. Michael Mendel, Architektin Bettina Götz (ARTEC Architekten) sowie Mitglieder des Vorstands von Wüstenrot. Im Rahmen der Feierlichkeiten segnte Pfarrer Alois Dürlinger der Pfarre Herrnau das Bauvorhaben.

Mag. Karoline Edtstadler, Landeshauptfrau von Salzburg: „Mit diesem Wohnbauprojekt setzt die Wüstenrot Gruppe ein Signal für nachhaltiges und generationenverbindendes Wohnen in Salzburg. 73 neue Mietwohnungen, ein Kindergarten und Gewerbeflächen stärken den Standort und die Nahversorgung – nachhaltig gebaut mit regionalen Unternehmen. Hier entsteht Wohnraum, der Menschen verbindet: Familien, Singles und Seniorinnen und Senioren finden unter einem Dach ihr Zuhause. Regionale Wertschöpfung und Nachhaltigkeit machen aus diesem Vorhaben ein Vorzeigeprojekt.“

Bernhard Auinger, Bürgermeister von Salzburg: „Mit dem Wüstenrot Wohnquartier entsteht in der Alpenstraße ein modernes, nachhaltiges Stück Stadt. Das Projekt verbindet hochwertige Wohnungen, generationenübergreifende Wohnformen und neue Begegnungsräume – ein starkes Signal dafür, wie wir in Salzburg Zukunft bauen.“

Dr. Susanne Riess-Hahn, Generaldirektorin der Wüstenrot Gruppe: „Wohnen hat als eines der Grundbedürfnisse der Menschen eine zentrale gesellschaftliche Bedeutung. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels brauchen wir neue Konzepte, die ein selbstbestimmtes Wohnen sowie hohe Lebensqualität bis ins hohe Alter gewährleisten. Wie dies aussehen kann, zeigt das Wüstenrot Wohnquartier in der Alpenstraße in besonderem Maße.“

Dr. Brigitte Feldhofer, Vorstand der Wüstenrot Versicherungs-AG: „Das Wüstenrot Wohnquartier ist eine deutliche Bereicherung und Aufwertung für das Areal an der Alpenstraße. Das Projekt fördert das Miteinander in der Nachbarschaft, steigert die Lebensqualität der Umgebung und überzeugt durch seine nachhaltige Bauweise – was die angestrebte Auszeichnung klima:aktiv in Gold eindrucksvoll belegt.“

Wüstenrot Wohnquartier Alpenstraße

Im Vorfeld der Grundsteinlegung zum Wohnquartier Alpenstraße erhob Wüstenrot bereits 2023 die Nachfrage am Immobilienmarkt sowie die örtlichen Rahmenbedingungen in den Bereichen Architektur, Soziologie, Versorgung und Nachhaltigkeit. Auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse lud Wüstenrot im Anschluss zu einem Architekturwettbewerb mit international besetzter Jury und Unterstützung der Stadt Salzburg sowie des Gestaltungsbeirats. Ziel der Ausschreibung war es, ein Wohnquartier zu schaffen, das sowohl die Kernthemen Generationenwohnen als auch Nachhaltigkeit vereint und damit zentralen Themen der Zeit Rechnung trägt. Der Entwurf des Wiener Architekturbüros ARTEC konnte sich hierbei von den insgesamt zwölf Einreichungen durchsetzen.

Nach erfolgter Genehmigung und dem symbolischen Spatenstich können nun die Bauarbeiten beginnen: Bis voraussichtlich Sommer 2028 entstehen auf einer Grundstücksfläche von rund 6.200 Quadratmetern insgesamt 73 unterschiedlich konzipierte Wohneinheiten – darunter Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, Townhouses sowie drei Cluster-Wohnungen. Ergänzt wird das Wohnquartier durch Gewerbeflächen zur Versorgung der Gebäude und des umliegenden Umfelds: So sind unter anderem eine Bäckerei sowie ein Kindergarten im Erdgeschoß untergebracht. In einer Tiefgarage stehen 90 Kfz-Stellplätze sowie über 100 Fahrrad-Stellplätze für die Bewohner:innen zur Verfügung.

Hoher Stellenwert wurde auch auf die Grünraumgestaltung gelegt, um die Aufenthaltsqualität im Außenbereich nachhaltig zu erhöhen und attraktive Begegnungszonen zu schaffen.

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