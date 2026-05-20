„Das perfekte Desaster Dinner“ mit Michael Niavarani am 22. Mai in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Was kann an einem gut geplanten Wochenende mit der Geliebten schon schief gehen, wenn die Gattin zu ihrer Mutter gefahren ist? Sehr viel – das muss Michael Niavarani als Mann in der Midlifecrisis in „Das perfekte Desaster Dinner“ selbst durchleben. Niavarani ist nicht nur in der Hauptrolle zu sehen, er hat das Stück von Marc Camoletti auch inszeniert und bearbeitet. Die Aufzeichnung aus dem Stadttheater Berndorf ist am Freitag, dem 22. Mai 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auch schon vorab auf ORF ON zu sehen. Um 22.40 Uhr holt Oliver Baier in der Spezialausgabe „Was gibt es Neues? – Das Beste von Ihnen!“ das Publikum der Sendung vor den Vorhang.

„Das perfekte Desaster Dinner“ (20.15 Uhr in ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

„Das perfekte Desaster Dinner“ mit Michael Niavarani ist eine turbulente Boulevardkomödie. Das Setting ist ein prickelndes Wochenende auf dem Lande. Die Gattin fährt zu ihrer Mutter und die Geliebte hat Geburtstag. Was kann es Schöneres geben für einen Mann in der Midlifecrisis? Ein Cateringservice ist bestellt, um der Geliebten einen wunderschönen Abend zu bereiten. Der langjährige Freund ist als Alibi geladen, für den Fall, dass etwas schief geht. Und schief geht viel in diesem Stück von Marc Camoletti, inszeniert und bearbeitet von Michael Niavarani. Mit u. a. Michael Niavarani, Bernhard Murg, Alexandra Schmid, Claudia Rohnefeld, Berit Glaser, Reinhold G. Moritz; Regie: Hannes Muik

„Was gibt es Neues? – Das Beste von Ihnen!“ (22.40 Uhr in ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

In dieser Spezialausgabe stellt Oliver Baier seine wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vordergrund – das viel geschätzte Publikum der Sendung. Denn ohne die Einsendungen, „Dinge der Woche“ und Publikumsfragen wäre diese Sendung nur halb so gut. In „Was gibt es Neues? – Das Beste von Ihnen!“ sagen Oliver Baier und sein Team mit einer Auswahl der gelungensten Raterunden Dankeschön an die treuen Fans.