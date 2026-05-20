FH Kufstein Tirol punktet mit internationalem Fokus

Kufstein (OTS) -

Die Fachhochschule Kufstein Tirol bestätigt ihre Spitzenposition im deutschsprachigen Hochschulraum: Wie das aktuelle CHE Hochschulranking 2026 zeigt, erzielen Fachhochschulen in Österreich hervorragende Ergebnisse – insbesondere in der Qualität der Lehre, der Praxisorientierung und der Studierendenzufriedenheit. Die FH Kufstein Tirol unterstreicht diese Entwicklung mit ihrem klaren Fokus auf internationale Ausrichtung und innovative Lehrkonzepte.

Die Ergebnisse des Rankings der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Studien belegen die hohe Zufriedenheit von Studierenden mit zentralen Aspekten ihres Studiums – von der Organisation über die Betreuung bis hin zur praxisnahen Ausbildung. Gerade diese Faktoren spielen auch an der FH Kufstein Tirol eine zentrale Rolle.

Internationalität als strategischer Erfolgsfaktor

Die FH Kufstein Tirol hebt sich insbesondere durch ihre starke internationale Ausrichtung hervor. Mit derzeit neun englischsprachigen Studiengängen, einem globalen Partnernetzwerk sowie einem hohen Anteil internationaler Studierender bietet die Hochschule ein interkulturelles Lernumfeld auf höchstem Niveau. „Englischsprachige Lehrveranstaltungen, Auslandssemester, Kooperationen mit Partnerhochschulen weltweit sowie die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region – das sind die Grundpfeiler unserer Ausbildungsqualität. Sie bereitet unsere Studierenden optimal auf die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes vor.“, betont der Geschäftsführer „Englischsprachige Lehrveranstaltungen, Auslandssemester, Kooperationen mit Partnerhochschulen weltweit sowie die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region – das sind die Grundpfeiler unserer Ausbildungsqualität. Sie bereitet unsere Studierenden optimal auf die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes vor.“ , betont der Geschäftsführer Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch.

Exzellente Lehrqualität und persönliche Betreuung

Das CHE-Ranking 2026 bestätigt die besondere Stärke österreichischer Fachhochschulen in der Qualität der Lehre. Auch an der FH Kufstein Tirol stehen innovative Didaktik, kleine Gruppengrößen und eine enge Betreuung durch Lehrende im Mittelpunkt. Studierende profitieren von praxisnahen Lehrformaten, direktem Austausch mit der Wirtschaft und individueller Unterstützung während des gesamten Studiums. Diese Faktoren tragen wesentlich dazu bei, dass Absolventinnen und Absolventen der FH Kufstein Tirol erfolgreich in den Arbeitsmarkt starten und gefragte Fachkräfte in unterschiedlichsten Branchen sind.

Rahmenbedingungen für langfristigen Erfolg sichern

Die Österreichische Fachhochschul-Konferenz (FHK) unterstreicht angesichts der positiven Ergebnisse die Bedeutung entsprechender Rahmenbedingungen. Neben einer nachhaltigen Finanzierung wird insbesondere die Möglichkeit zur Durchführung von Doktoratsprogrammen als wichtiger Entwicklungsschritt gesehen.

Auch die FH Kufstein Tirol sieht in diesen Maßnahmen eine zentrale Voraussetzung, um ihre erfolgreiche Entwicklung langfristig fortzusetzen und ihren Beitrag zur Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit Österreichs weiter auszubauen.

Über die FH Kufstein Tirol

Die Hochschule Kufstein Tirol bietet aktuell 28 Studiengänge an, die sich eng an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientieren – 9 dieser Studiengänge in englischer Sprache. Die 14 Bachelor- und 14 Masterprogramme werden sowohl in Vollzeit als auch in berufsbegleitender Form angeboten. Zu dem Angebot zählen unter anderem der in Europa einmalige Bachelorstudiengang Drone Engineering, der neu gestaltete Masterstudiengang Energy & Sustainability Management sowie das alle Studienformen umfassende Programm Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement. Der Lehrkörper besteht aus 350 Expert:innen aus Wirtschaft & Wissenschaft, die Lehrinhalte praxisnah und persönlich vermitteln.

Factbox Studienjahr 2025/26