Fortsetzung für Quiz-Spaß mit Mirjam Weichselbraun: „Universum – Die Show“ am 23. Mai in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Bildgewaltige Quizshow für die ganze Familie: „Universum – Die Show“ mit Mirjam Weichselbraun lädt am Samstag, dem 23. Mai 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zum Quizzen über Themenbereiche aus den „Universum“-Naturfilmen und der „Universum History“-Reihe ein. Auch in der zweiten Ausgabe der neuen Quiz-Sendung dreht sich alles um spektakuläre Bilder, Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten, faszinierende Ökosysteme, aber auch spannende Zeitreisen in längst vergangene Epochen ebenso wie in die jüngere Geschichte. Das imposante Studio verwandelt sich dabei in unterschiedliche „Universum“-Erlebnislandschaften und lässt die Kandidatinnen und Kandidaten sowie das Publikum in die faszinierende Welt von „Universum“ eintauchen.

Drei Teams – bestehend aus je einem Promi und einer Quiz-Kandidatin bzw. einem Quiz-Kandidaten – treten in mehreren spannenden Runden gegeneinander an. In dieser Ausgabe spielen Regisseur, Schauspieler und Autor Michael Schottenberg mit Melissa aus Kärnten, Ski-Weltmeisterin und „Dancing Stars“-Siegerin Michaela Kirchgasser mit Jannik aus Niederösterreich sowie Schauspieler Cornelius Obonya und Kathrin aus Wien. Gemeinsam stellen sich die Teams einem spannenden Wissensduell mit Multiple-Choice-Fragen, Sortieraufgaben und schnellen Buzzer-Runden. Wissen, Reaktionsvermögen und Teamgeist sind gefragt, denn am Ende zählt jeder Punkt, um eine ganz persönliche Traumreise für die Quiz-Kandidatin oder den Quiz-Kandidaten zu ergattern. Diesmal stehen Argentinien, Australien oder Korea auf der Reisewunschliste.

Die Fragen werden in Rahmen der vier Themenblöcke „Alles was Flügel hat, fliegt“, „6 Plätze, 6 Schätze“, „Frauen an der Macht“ und „Die süßen Kleinen“ gestellt. Unter anderem:

„Asiatische Schmuckbaumnattern können durch die Luft gleiten, weil sie ..?“

A: ihre Rippen spreizen

B: ihre Schwanzspitze wie einen Propeller rotieren lassen

C: sich mit Luft aufpumpen

Jetzt bewerben und bei „Universum – Die Show“ dabei sein

Quizbegeisterte aus ganz Österreich, die Wissen und Leidenschaft für die „Universum“-Themengebiete Natur und Geschichte mitbringen, können sich ab sofort und bis 30. Juni unter https://tv.ORF.at/universumshow bewerben. Aufgezeichnet wird „Die große Universum Show“ in der ersten Septemberwoche in Wien.