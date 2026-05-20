Barbara Stöckl im Gespräch mit Ina Regen, Roland Gratzer, Ferdinand Seebacher und Janine Flock

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 21. Mai 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Liedermacherin Ina Regen, Autor und FM4-Moderator Roland Gratzer, Schauspieler Ferdinand Seebacher und Olympiasiegerin Janine Flock zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Ich habe mich von der Musik verraten gefühlt, dabei war es die Musikindustrie, die mich verraten hat.“ Liedermacherin Ina Regen spricht über persönliche Krisen, Resilienz und ihren Weg zur künstlerischen Unabhängigkeit mit ihrem Musiklabel „Nannerl“. In ihrem aktuellen Album „Revolution der Liebeslieder“ zelebriert sie die Wertschätzung der kleinen Dinge im Leben.

Dass man aus dem Scheitern lernen kann, weiß Autor und FM4-Moderator Roland Gratzer. Nach mehr als 80 Folgen seiner gleichnamigen Radioserie blickt er nun in seinem neuen Buch „4000 Jahre Niederlagen: Österreichs beste Geschichten vom Scheitern“ auf die Geschichte(n) des Verlierens und Fehlschlagens und darauf, was wir daraus lernen können. Was das Thema für ihn so spannend macht, erzählt er bei Barbara Stöckl.

Ferdinand Seebacher bewegt sich als Schauspieler stets zwischen Action und Romantik – ob als Bezirksinspektor Felix Burger in der Neuauflage von „Kommissar Rex“ oder als Partner von Melissa Naschenweng im ORF-Spielfilm „Herzklang – Zurück zu mir“. Was ihn auf seinem Weg geprägt hat und was ihn abseits seiner Tätigkeit als Schauspieler beschäftigt und inspiriert, erzählt er im persönlichen Gespräch.

Mit über 100 km/h zur Goldmedaille: Skeleton-Pilotin Janine Flock konnte sich bei den Olympischen Spielen 2026 in Cortina endlich ihren Traum vom Gold erfüllen. Im ORF-Nighttalk erzählt sie, was neben hartem Training auch auf persönlicher Ebene hinter diesem Erfolg stand, und gibt Einblicke, wie ihr Leben abseits des Eiskanals aussieht.