Mitsubishi begleitet neue Staffel des ATV-Erfolgsformats „Bauer sucht Frau“

Wien (OTS) -

Mitsubishi Motors Österreich startet gemeinsam mit ATV in die 23. Staffel des Erfolgsformats „Bauer sucht Frau“. Im Rahmen der neu aufgelegten Mobilitätspartnerschaft ist Moderatorin und ATV-Liebesamor Arabella Kiesbauer mit einem Mitsubishi Outlander quer durch Österreich unterwegs, um vierzehn neue Bäuer:innen auf ihren Höfen kennenzulernen. Während der Hofwochen kommen sowohl ein Mitsubishi Outlander als auch ein Mitsubishi Grandis zum Einsatz. Beide Modelle verbinden moderne Hybridtechnologie mit hoher Alltagstauglichkeit und zuverlässiger Performance – Eigenschaften, die sich bei den Dreharbeiten quer durch Österreich ebenso bewähren wie im täglichen Einsatz.

Damit rückt Mitsubishi Motors Österreich elektrifizierte Mobilität in ein Umfeld, in dem Zuverlässigkeit, Flexibilität und Komfort täglich gefragt sind. Ob auf langen Überlandstrecken, abgelegenen Höfen oder im eng getakteten Produktionsalltag – der Mitsubishi Outlander und der Mitsubishi Grandis zeigen, wie moderne Hybridtechnologie unterschiedlichste Einsatzbereiche im Alltag unterstützt.

Elektrifizierte Mobilität trifft auf österreichisches Hofleben

Outlander und Grandis stehen beispielhaft für Fahrzeuge, die Effizienz, Alltagstauglichkeit und Komfort miteinander verbinden. Die beiden Modelle zeigen, dass moderne Hybridmobilität auch abseits urbaner Räume überzeugt und sich in unterschiedlichsten Alltagssituationen bewährt.

Als Flaggschiff von Mitsubishi kombiniert der Outlander einen 2,4-Liter-Plug-in-Hybridantrieb mit Allradtechnologie sowie edler Zweifarblackierung und schwarzer Lederausstattung. Das sorgt für effiziente Mobilität, hohen Komfort und großer Reichweite. Das intelligente Allradsystem S-AWC (Super All Wheel Control) maximiert die Traktion mit sieben wählbaren Fahrmodi für unterschiedliche Bedingungen. Durch die präzise Steuerung der Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse wird die Kraftverteilung in verschiedenen Fahrsituationen optimiert – ob auf Schotter, Schnee oder Asphalt. Ergänzt wird dies durch ein neu entwickeltes Fahrwerk, das harmonisches Fahrverhalten und hohe Fahrsicherheit unterstützt.

Der neue Mitsubishi Grandis 1,8-Liter Hybrid Intense verbindet als kompaktes Hybrid-SUV Effizienz, variable Raumgestaltung und hohen Fahrkomfort. Sein Antrieb ermöglicht einen elektrischen Fahranteil von bis zu 80 Prozent bei reduziertem Verbrauch. Moderne Sicherheits- und Assistenzsysteme unterstreichen den Anspruch, zeitgemäße und alltagstaugliche Mobilität für unterschiedlichste Einsatzbereiche anzubieten.

Mobilität, die Menschen begleitet

„ Die Kooperation mit „Bauer sucht Frau“ zeigt, wie moderne Hybridtechnologie und authentischer Alltag zusammenfinden. Outlander und Grandis stehen für Mobilität, die Menschen in unterschiedlichsten Situationen verlässlich, effizient und komfortabel begleitet “, sagt Lisa Hahofer, MA, Marketing & PR Managerin Mitsubishi Motors Österreich.

Mit der Partnerschaft unterstreicht Mitsubishi Motors Österreich den Anspruch, Fahrzeuge zu entwickeln, die unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden – vom urbanen Alltag bis zum Einsatz auf langen Strecken und im ländlichen Umfeld.

Erfolgreiches Format, starke Partnerschaft

Nach der bislang erfolgreichsten Staffel in der Geschichte des ATV-Formats kehrt „Bauer sucht Frau“ mit der 23. Staffel am 27. Mai 2026 um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV zurück. Mitsubishi Motors Österreich begleitet die Produktion erneut als offizieller Mobilitätspartner und unterstützt Moderatorin, Teilnehmer:innen und Team während der Dreharbeiten quer durch Österreich.