Cold Brew Saison: So gelingt kalt aufgegossener Kaffee mit wenig Säure

Wien (OTS) -

Eiskaffee, Iced Coffee, Cold Brew: Wenn die Temperaturen steigen, wandert der Kaffeegenuss von der heißen Tasse ins Glas mit Eiswürfeln. Doch nicht jede Methode liefert dasselbe Ergebnis. Der Wiener Online-Shop Kaffeestudio.at gibt einen Überblick, worauf es bei kalt zubereitetem Kaffee ankommt.

Cold Brew ist nicht einfach kalter Kaffee

Anders als ein abgekühlter Filterkaffee entsteht Cold Brew durch einen langen, kalten Auszug: Grob gemahlener Kaffee zieht über mehrere Stunden in kaltem Wasser. Weil die Hitze fehlt, werden deutlich weniger Bitter- und Säurebestandteile aus dem Kaffee gelöst. Das Ergebnis ist ein besonders weiches und mildes Getränk - ein Grund, warum Cold Brew bei empfindlichen Genießerinnen und Genießern beliebt ist.

Das Grundrezept für zuhause

Für ein Cold-Brew-Konzentrat empfiehlt Kaffeestudio.at rund 100 Gramm grob gemahlenen Kaffee auf einen Liter kaltes Wasser. Die Mischung zwölf bis achtzehn Stunden im Kühlschrank ziehen lassen, anschließend durch einen Filter abgießen. Das Konzentrat hält sich einige Tage im Kühlschrank und wird je nach Geschmack mit Wasser, Milch oder Eis verlängert.

Welche Bohnen sich eignen

Für ein besonders mildes, rundes Profil eignen sich schokoladig-nussige Bohnen wie der Brasilien Santos 100% Arabica oder der kräftige, ausgesprochen säurearme Indien Cherry AA 100% Robusta. Wer es lebendiger und fruchtiger mag, kann mit Single Origins wie dem Colombia Supremo - High Grown experimentieren.

Die Kaffees von Kaffeestudio.at werden traditionell über Holzfeuer im Trommelröster geröstet, ein Verfahren, das für ein mildes, säurearmes Geschmacksprofil bekannt ist. In Kombination mit der ohnehin schonenden Kaltextraktion ergibt das einen unkompliziert bekömmlichen Cold Brew für den Sommer.

Weitere Tipps und das passende Sortiment unter: kaffeestudio.at

Über Kaffeestudio.at

Kaffeestudio.at ist ein österreichischer Online-Shop für handwerklich geröstete Kaffeespezialitäten. Die Bohnen werden in traditioneller Holzfeuer-Trommelröstung schonend veredelt. Das Sortiment umfasst Single-Origin-Kaffees, Barista-Blends, Geschenkkaffees sowie Rohkaffees und Zubehör.