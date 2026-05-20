Kabarettforum „Salzburger Stier 2026“: Eröffnungsgala und Preisträger:innen-Abend live in Ö1

Wien (OTS) -

Am Freitag, den 22. und am Samstag, den 23. Mai findet im Südtiroler Meran das Kabarettforum „Salzburger Stier 2026“ statt. Ö1 überträgt die Eröffnungsgala mit den „Staatskünstlern“ (22.5.) und den Preisträger:innen-Abend mit Sonja Pikart, Markus Schönholzer und Bodo Wartke (23.5.) jeweils ab 20.00 Uhr live.

Der Eröffnungsabend des renommierten Radio-Preises für deutschsprachiges Kabarett leitet das „Stier“-Wochenende ein und präsentiert dem Publikum im Kurhaus Meran und an den Radios ein abendfüllendes Kabarett-Programm, das diesmal die „Staatskünstler“ bestreiten. Als Solisten fixe Größen und privat gut befreundet schlossen sich Florian Scheuba, Thomas Maurer und Robert Palfrader 2010 zusammen, um gemeinsam mit einer originären Mischung aus harter Satire, aktueller investigativer Recherche, lustvollem Schauspiel und Freude am höheren Blödsinn auf die Bühne zu gehen. Für die „Stier“-Gala am Freitag, den 22. Mai haben die „Staatskünstler“ ein exklusives Programm zusammengestellt und österreichische Grenzen gesprengt. Schließlich wird der Abend aus dem Kurhaus Meran in vier Ländern gehört, von Wien bis Basel, von Bozen bis Berlin.

Die Preisverleihung findet am Samstag, den 23. Mai statt. An diesem Abend unterhalten die „Stier“-Preisträger:innen 2026 mit Auszügen aus ihren Programmen. Die österreichische Preisträgerin ist Sonja Pikart, für Deutschland werden Bodo Wartke und für die Schweiz Markus Schönholzer ausgezeichnet. Robert Palfrader wird die begehrten „Stier“-Trophäen überreichen. „Ich bin Sonja Pikart, sonst bin ich flexibel“, stellt sich die österreichische „Stier“-Preisträgerin augenzwinkernd vor. Das vierte und aktuelle Programm „Halb Mensch“ der gebürtigen Deutschen und in Wien lebenden Kabarettistin hatte im Jänner 2024 Premiere und wurde im selben Jahr mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet. „Halb Mensch“ ist eine vergnüglich-aberwitzige Sci-Fi-Reise. Das Programm spielt in einer Zukunft, in der künstliche Intelligenzen die Weltherrschaft an sich gerissen haben. Pikart denkt diese Dystopie satirisch und konsequent zu Ende: Der Mensch ist bloß noch ein fremdbestimmtes Rädchen in einer KI-bestimmten Welt. Bodo Wartke, Jahrgang 1977, ist ein Chansonnier, ein virtuoser Pianist, ein wandlungsfähiger Schauspieler und ein charmanter Conférencier. Seine Fertigkeiten nutzt Wartke für eine breite Vielfalt an Themen – von verspielten Reim-Etüden über komplexe Liebeslieder und absurd-komische Alltagsbeobachtungen bis hin zu politischen, gesellschaftskritischen Chansons. „Meine Mutter findet mich genial!“ – das ist einer der Hits aus Markus Schönholzers aktuellem Programm „Die Schönholzers“. Seine Texte bringen universelle menschliche Erfahrungen auf den Punkt: Die Liebe der Mutter ebenso wie die Erwartungen des Vaters – seines Zeichens Naturwissenschafter –, der gehofft hatte, aus dem kleinen Markus werde der „neue Einstein“, vielleicht sogar ein „Zweistein“. Aus Schönholzer wurde in Sachen Naturwissenschaft dann nur ein „Keinstein“, wie er selber singt.