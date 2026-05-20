Reminder: Einladung zur Pressekonferenz: Neue Impulse für den Holzbau in Österreich

Wien (OTS) -

Das BMLUK setzt neue Impulse, um den Holzbau in Österreich zu fördern. Dazu zählen unter anderem die neue Stiftungsprofessur an der BOKU University und der erste Österreichische Staatspreis für Holzbau. Darüber hinaus werden aktuelle Zahlen zum Holzbau in Österreich präsentiert.



Termin: Donnerstag, 21. Mai 2026, 09:00 Uhr

Ort: Universität für Bodenkultur Wien, Ilse-Wallentin-Haus, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien (Seminarraum 29, Erdgeschoss)



Sprechen werden:

Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

Richard Stralz, proHolz Austria

Christine Dornaus, Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.

Axel Körner, BOKU Wien

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Mittwoch Nachmittag und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen. Falls eine Teilnahme persönlich nicht möglich ist, bieten wir unter https://www.bmluk.gv.at/live einen Livestream an.