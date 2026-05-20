- 20.05.2026, 09:47:32
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Reminder: Einladung zur Pressekonferenz: Neue Impulse für den Holzbau in Österreich
Nachhaltiges Bauen im Sinne des Neuen Europäischen Bauhauses
Das BMLUK setzt neue Impulse, um den Holzbau in Österreich zu fördern. Dazu zählen unter anderem die neue Stiftungsprofessur an der BOKU University und der erste Österreichische Staatspreis für Holzbau. Darüber hinaus werden aktuelle Zahlen zum Holzbau in Österreich präsentiert.
Termin: Donnerstag, 21. Mai 2026, 09:00 Uhr
Ort: Universität für Bodenkultur Wien, Ilse-Wallentin-Haus, Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien (Seminarraum 29, Erdgeschoss)
Sprechen werden:
- Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
- Richard Stralz, proHolz Austria
- Christine Dornaus, Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
- Axel Körner, BOKU Wien
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Mittwoch Nachmittag und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen. Falls eine Teilnahme persönlich nicht möglich ist, bieten wir unter https://www.bmluk.gv.at/live einen Livestream an.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/
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