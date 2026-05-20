  • 20.05.2026, 09:23:32
  • /
  • OTS0033

Hochschulen kaputtsparen heißt Demokratie schwächen

Zuerst wird den arbeitenden Studierenden das Geld aus der Tasche genommen, jetzt setzt die Regierung den Sparstift direkt bei den Hochschulen an

Wien (OTS) - 

In der nächsten Leistungsvereinbarungsperiode sollen die Universitäten einen Beitrag von einer Milliarde Euro leisten, es wurde eine Kürzung von 16,5 Mrd. Euro auf 15,5 Mrd. Euro angekündigt. Erst im November hatte die Wissenschaftsministerin Holzleitner von der Wissenschaftsfreiheit bei einer Podiumsdiskussion in Innsbruck gesprochen, jetzt drängt sie die Hochschulen selbst in die Abhängigkeit von Unternehmen und Sponsor_innen. Eine solch massive Kürzung bei Hochschulen bedeutet klar, dass bei der Lehre und Forschung gespart werden muss.

„Universitäten sind seit jeher Orte des kritischen Denkens und Hinterfragens und damit zentrale Akteurinnen einer widerstandsfähigen Demokratie. Durch das blinde Kürzen, gerade in Zeiten der wachsenden Wissenschaftsfeindlichkeit und Demokratieskepsis, zeigt die Regierung, dass sie keinen Plan hat, wie sie mit den gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit umgehen soll“, so Maike Cyrus, Bundessprecherin der Grünen & Alternativen Student_innen.

Viktoria Kudrna aus dem Vorsitzteam der Bundes-ÖH schließt an: „Erst im Februar hat der Prozess der Hochschulstrategie 2040 gestartet, an dem unterschiedlichste Stakeholder_innen arbeiten, um die Hochschulen Österreichs zu Orten zu machen, an denen Wissenschaft gelebt und mit der Zivilbevölkerung geteilt wird. Wenn jetzt aber Universitäten kaputtgespart werden, wo soll dann diese Strategie noch angewendet werden? Auf eine Selbstinszenierung des Ministeriums können Studierende wie auch Forschende verzichten, nicht aber auf Milliarden, die für den Betrieb des Status-Quo notwendig sind.“

„Wir Studierenden müssen jetzt schon um Seminarplätze kämpfen, Kürzungen würden dieses Problem nur noch mehr verschlimmern. Wer bei den Hochschulen spart, spart an der Zukunft Österreichs - denn bei einer realen Kürzung in diesem Ausmaß sind die Hochschulen faktisch vor die Wahl gestellt: Studienangebot abbauen oder Qualität reduzieren, um Kosten zu sparen. Was eine ausbleibende Finanzierung der Universitäten bedeutet, haben wir bereits im Dezember 2022 gesehen, als eine der größten Hochschulen des Landes, die Technische Universität Wien, ihre Tore für einen Monat schließen musste. Wenn wir in Österreich Wissenschaft und Forschung auf höchstem Niveau haben wollen, um eine widerstandsfähige Demokratie zu garantieren, müssen wir diese auch entsprechend fördern“, ergänzt Maike Cyrus.

Rückfragen & Kontakt

Grüne & Alternative Student_innen Uni Wien
Telefon: +43 67763405645
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.gras.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

GRAS (Grüne und Alternative Student_innen)

Rückfragen & Kontakt

Grüne & Alternative Student_innen Uni Wien
Telefon: +43 67763405645
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.gras.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright