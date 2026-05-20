Wien wird Bühne für kulturellen Austausch und humanitäres Engagement

Wien (OTS) -

Von 8. bis 12. Juni 2026 findet erstmals das One World One Family Festival Vienna statt. Das internationale Festival widmet sich dem kulturellen Austausch und humanitärem Engagement.

Eröffnung mit Verleihung des Changemaker Awards

Den Auftakt bildet am 8. Juni 2026 um 18.15 Uhr die Verleihung des One World One Family Changemaker Awards in der Wiener Hofburg. Ausgezeichnet werden Organisationen aus den Bereichen Bildung, Gesundheit, Sozialwesen, Ernährung sowie Kunst & Kultur.

Die Auswahl erfolgt durch eine internationale Jury, darunter I.K.H. Kronprinzessin Katherine von Serbien, Bahaa Eddine Sarroukh (CEO der Philips Foundation), Dipl.-Ing.in Shams Asadi (Menschenrechtsbeauftragte der Stadt Wien), Laura Biancalani (CEO der Andrea Bocelli Foundation), Klaus Schwertner (Caritasdirektor der Caritas der Erzdiözese Wien) sowie Jill Wilkinson (Geschäftsführerin des The Hague Humanity Hub). Moderiert wird der feierliche Abend von Lidia Baich.

Musikalisch umrahmt von jungen Musikern des Sai Symphony Orchestra, bestehend aus sozial bedürftigen Schülern aus Indien, dem Violinisten L. Subramaniam und der Bollywood-Sängerin Kavita Krishnamurti, unter der Leitung von Dimitris Lambrianos.

Die Veranstaltung markiert zugleich den Auftakt der Kooperation mit der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) und Superar (Musikförderung für jedes Kind).

Pressetermin mit Lidia Baich und Superar

Montag, 1. Juni 2026, ab 17.30–19.30 Uhr

Im Rahmen einer Probe mit den jungen Musiker*innen von Superar und Violinistin Lidia Baich findet das erste Kennenlernen der jungen Musikern des Sai Symphony Orchestra, bestehend aus sozial bedürftigen Schülern aus Indien, statt.

Anwesende: Lidia Baich (Violinistin), Birgit Leinich (Präsidentin des Superar Präsidiums), Delegation One World One Family Mission aus Indien

Ort: Kulturhaus Brotfabrik, Absberggasse 27/Stiege 3, 1100 Wien

Anmeldung erforderlich: [email protected]

One World One Family Festival Vienna

Vom 9. bis 12. Juni 2026 finden im Stadtpalais Liechtenstein die Educational Days im Rahmen des Festivals statt. Schüler*innen nehmen kostenfrei an einem interaktiven Bildungsprogramm teil und begegnen internationalen Speaker*innen und Künstler*innen folgender Länder: Serbien, Griechenland (9. Juni), Bulgarien, Indien (10. Juni), Japan, Argentinien (11. Juni) sowie Tunesien (12. Juni).

Der Abschlussabend am 12. Juni um 17.15 Uhr wird musikalisch durch den Chorus Primus der Wiener Sängerknaben, dem Kammerorchester von Superar sowie Lidia Baich und Studierende ihrer Klasse an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) gestaltet.

Ticketinformationen:

Sowohl für die Awardverleihung (8. Juni) als auch für die Educational Days (9.–12. Juni) ist eine begrenzte Anzahl an Tickets (freier Eintritt) verfügbar. Interessierte wenden sich bitte an [email protected]

Weitere Informationen:

Website - Eine Welt Eine Familie Österreich