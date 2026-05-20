Dreame stellt die X60 Pro Serie und den treppensteigenden Cyber X vor: Reinigung für den gesamten Wohnraum

Berlin (OTS) -

Dreame Technology, ein führender Anbieter für innovative Smart-Home-Reinigungstechnologie, gab heute bekannt, dass die X60 Pro Serie am 27. Mai im Rahmen eines Launch-Events vorgestellt wird. Die X60 Pro Serie markiert die bislang leistungsstärkste und intelligenteste Saugroboter-Produktreihe von Dreame.

Eine vollständige Reinigungslösung für den gesamten Wohnraum

Auf Basis bewährter Dreame-Technologien umfasst die X60 Pro Serie drei Modelle - X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix und X60 Pro Master -, die jeweils auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind. Mit fortschrittlicher Reinigung von Flächen und Kanten wird die Serie durch den Cyber X ergänzt, den weltweit ersten bionischen Quad-Track-Treppensteig-Saugroboter, der eine nahtlose Reinigung über mehrere Ebenen hinweg ermöglicht. Gemeinsam bilden sie Dreames erste echte vollständige Raumlösung - von Böden und Ecken bis hin zu Treppen und damit erstmals auch vertikale Wohnbereiche in der Haushaltsrobotik.

X60 Pro Ultra Complete: Super Cover, super Discover

Der Dreame X60 Pro Ultra Complete reinigt präzise - mit umfassender Abdeckung und intelligenter Erkennung in allen Bereichen.

Dual UltraExtend Arms: Dreames erstes zweigliedriges Roboterarmsystem

Als erster Anbieter mit MopExtend(TM)- und SideReach(TM)-Technologien hat Dreame diese nun in der neuen Generation zu UltraExtend(TM) weiterentwickelt. Die Seitenbürste kann sich bis zu 12 cm und das Mopppad bis zu 18 cm* ausfahren. Dies wird durch einen zweigliedrigen bionischen Roboterarm ermöglicht - ebenfalls eine Premiere für Dreame.

Im Betrieb agiert das erste Gelenk wie eine Schulter, während der zweite Abschnitt wie ein Unterarm nach vorne greift. Dadurch erreicht der Roboter Sockelleisten, Möbelaussparungen, Stuhlbeine und andere schwer zugängliche Bereiche, die bisher von Saugrobotern kaum erfasst wurden.

AI OmniSight System 3.0: Präzise Erkennung und schnelle Reaktion

Ausgestattet mit dem AI OmniSight System 3.0, bestehend aus zwei 120°-KI-Kameras und Versalift-Navigation, erkennt das System über 320 Objekttypen, erkennt Hindernisse ab 10 mm Größe und reagiert innerhalb von 0,1 Sekunden. Eine blaue Lichtfunktion erkennt zudem transparente Flüssigkeiten, die für frühere Robotergenerationen schwer sichtbar sind, und aktiviert automatisch einen Wischmodus für eine gezielte Reinigung.

HyperStream Entwirrungs-DuoBrush 2.0 + 42.000 Pa Saugkraft

Mit 42.000 Pa* Vormax-Saugkraft, der HyperStream Entwirrungs-DuoBrush 2.0 und einem 280 RPM* Thermal Deep Mop System entfernt der Roboter Schmutz und Flecken in einem Durchgang. Das System ermöglicht eine nahezu verwicklungsfreie Reinigung und streifenfreies Wischen auf verschiedenen Bodenarten.

PowerMaster: Bis zu 1.000 m² ohne Unterbrechung

Die PowerMaster-Technologie ermöglicht Schnellladen mit 11A Hochstrom. Dabei werden 24 % Akkukapazität in nur 5,5 Minuten wiederhergestellt und eine Reinigungsfläche von bis zu 1.000 m² pro Ladung erreicht. Intelligentes Energiemanagement und mehrschichtige Batterieschutzsysteme sorgen für zuverlässigen Betrieb.

Weitere Funktionen:

· Hindernisüberwindung bis zu 10 cm: Der Roboter kann einlagige Schwellen bis zu 5,2 cm und zweilagige Schwellen bis zu 10 cm überwinden.

· Thermal Deep Mop System mit 100 °C Heißwasserreinigung und 15 N Anpressdruck: 100 °C heißes Wasser reinigt die Mopppads über 20 Sprühdüsen in der Wascheinheit und sorgt so für eine gründliche Reinigung sowie die Entfernung von Bakterien. Die Phasenwechsel-Thermomopps halten die Temperatur für mindestens 4 Minuten über 40 °C. In Kombination mit einem Anpressdruck von 15 N werden selbst hartnäckige Fett- und Schmutzflecken effektiv entfernt.

X60 Pro Ultra Matrix & X60 Pro Master

Die Modelle X60 Pro Ultra Matrix und X60 Pro Master verfügen über dieselben Kernfunktionen, bieten jedoch zusätzliche Innovationen.

Der X60 Pro Ultra Matrix besitzt eine Multi-Mop-Wechselstation sowie ein Drei-Lösungs-System, das automatisch passende Mopps und Reinigungsmittel je nach Bereich auswählt und Kreuzkontamination verhindert. Je nach Raumtyp kommen unterschiedliche Mopps zum Einsatz: Nylonbürsten für Küchenfett, wasserbindende Schwämme für Badezimmer und Thermomopps für andere Wohnbereiche.

Der X60 Pro Ultra Matrix ist in einer Standard- und einer Vision-Version erhältlich. Die Vision-Version verfügt über ein transparentes Dock-Design sowie eine Soft Dot Matrix Beleuchtung für eine moderne Integration in Wohnräume.

Der X60 Pro Master bietet eine automatische Wasserzufuhr und -entsorgung und reduziert manuelle Wartung. Die kompakte Dockingstation misst 416 × 443 × 249 mm und ist damit besonders platzsparend. Eine professionelle Installation ist erforderlich.

Cyber X: Grenzen überwinden

Der erstmals auf der IFA 2025 vorgestellte Cyber X wird nun mit erweiterten Funktionen offiziell eingeführt und ermöglicht erstmals eine durchgängige Treppenreinigung. Zur Markteinführung erhalten 20 Käufer der X60 Pro Serie die Chance, einen Cyber X kostenlos zu gewinnen.

Adaptives Treppensteigsystem: Das System unterstützt verschiedene Treppenformen (L-förmig, gerade, Wendeltreppen und offene Stufen) und bewältigt Steigungen bis 42°. Es arbeitet auch auf Teppichtreppen zuverlässig.

Bionisches Quad-Track-System: Der Cyber X bewegt sich mit 0,2 m/s und benötigt 27 Sekunden pro Stufe. Ein industrielles Gummikettensystem sowie ein dreifaches Bremssystem sorgen für Stabilität und Sicherheit. Das Gerät ist zertifiziert und verfügt über eine stoßdämpfende Landestruktur.

Weitere Funktionen:

· 5.200 mAh Akku für mehrstöckige Reinigung: Ermöglicht mehrstufige Reinigung großer Haushalte.

· 3D-ToF-Navigation für präzise Stufenerkennung: Erfasst präzise jede Stufe, Kante und jedes Hindernis in einem Scan.

· Kompatibilität mit der X60 Pro Serie und zukünftigen Modellen: Integration mit der X60 Pro Serie über spezielle Module; zukünftige Kompatibilität mit weiteren Dreame-Modellen geplant.

Weitere Details sowie Informationen zur Verfügbarkeit der X60 Serie werden am 27. Mai 2026 bekannt gegeben.

*18 cm: Messung basiert auf maximaler Bewegung eines Referenzpunkts am Mopprand.

*0 Verwicklungen: interne Labordaten; reale Werte können abweichen.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/