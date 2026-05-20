ÖAMTC: Umfangreiche Staus zu Pfingsten (+Grafik)

Wien (OTS) -

Pfingsten ist eines der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres. Viele nutzen die Zeit für Tagesausflüge oder Kurzurlaube, zudem beginnen zweiwöchige Ferien in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Besonders staugefährdet werden daher die Nord-Süd-Verbindungen sein, warnt der ÖAMTC.



Zwtl.: Am Freitag Überlastung der großen Stadtausfahrten, Haupt-Reisetag Samstag



Bereits am Freitag (22.5.) werden viele in den Kurzurlaub aufbrechen. Mit umfangreichen Staus ist auf den Stadtausfahrten der größeren Städte zu rechnen.

In Linz steht dazu noch die Sanierung der A7 (Mühlkreis Autobahn) an: Ab Freitag, 22. Mai, ist die Abfahrt Voest in Richtung Süden gesperrt. Hier werden Berufs- und Urlaubsverkehr aufeinanderprallen, erhebliche Behinderungen werden die Folge sein.



Am Samstag, dem staureichsten Tag des verlängerten Wochenendes, werden vor allem die Routen Richtung Adria an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Aber auch auf der Brennerachse (A12 / A13) und der West-Ost-Strecke (A8 - A1 - A21 - S1 - A4 in Richtung Ungarn) rechnen die Clubexpert:innen mit deutlich höherem Verkehrsaufkommen. Engstellen sind durch Bauarbeiten im Bereich Knoten Schwechat auf der S1 (Wiener Außenring Schnellstraße) und auf der A4 (Ost Autobahn) zwischen dem Knoten Bruckneudorf und Neusiedl am See gegeben, informiert der Club.



Ab Montagmittag werden die Rückkehrenden nach Erfahrungswerten der ÖAMTC-Verkehrsexpert:innen Verzögerungen auf den Straßen Richtung Norden hinnehmen müssen. In den Städten wird es gegen Abend hin eng auf den Straßen.

Zwtl.: Stauberater Florian Thaler steht Reisenden auf der A10 zur Seite

ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler wird auf der Tauern Autobahn unterwegs sein, denn diese ist eine der Haupt-Routen in den Süden. „Speziell vor den Baustellenbereichen Pass Lueg – Werfen und Eben – Flachau rechne ich mit langen Staus“, so Thaler und erinnert an die geltenden Abfahrtssperren für den Durchgangsverkehr.

In Kärnten wird man vor der Baustelle im Bereich Knoten Spittal-Millstätter See im Stau stehen, führt die Fahrt nach Kroatien, ist zudem mit langen Wartezeiten vor dem Karawankentunnel (A11) zu rechnen.



Zwtl.: Bauarbeiten auf der A23 beim Knoten Prater



Wienerinnen und Wiener, die nicht wegfahren oder nördlich der Hauptstadt ihre Freizeit verbringen, sollten die Tangente meiden, rät der ÖAMTC. Von Samstag 23.5., 22:00, bis Montag, 25.5.2026, 05:00 Uhr, steht in Fahrtrichtung Graz durchgehend nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Speziell am Sonntagnachmittag muss man mit massiven Verzögerungen rechnen.

Zwtl.: Weitere Staupunkte in der Übersicht

A1 / A7, (West -, Mühlkreis Autobahn): Großraum Linz

A4 (Ost Autobahn): Knoten Schwechat – Fischamend

A9 (Pyhrn Autobahn): Mautern – Traboch, Deutschfeistritz - Gratkorn, Graz-Webling - Schwarzlsee, Grenzübergang Spielfeld

A12 (Inntal Autobahn): Kufstein – Wiesing

A13 (Brenner Autobahn): Bereich Luegbrücke

A14 (Rheintal Autobahn): Dornbirn - Hohenems

B169 (Zillertal Straße): vor dem Brettfalltunnel

B179 (Fernpass Straße): im gesamten Verlauf

B311 (Pinzgauer Straße): Zell am See - Lend

Zwtl.: Wo am besten tanken?



Der ÖAMTC empfiehlt, vor Reiseantritt die Preise im In- und Ausland zu prüfen. Bei Fahrten in den benachbarten Süden gilt es, folgende Tipps zu beachten:

Italien: Benzin ist aktuell teurer als in Österreich. Bei Diesel kann man in etwa mit Preisen wie hierzulande rechnen.

Slowenien und Kroatien: Hier tankt man am besten im Urlaubsort selbst. Beide Länder haben staatlich regulierte Höchstpreise, die aktuell unter den österreichischen Durchschnittspreisen liegen. Achtung: Diese Höchstpreise gelten nur abseits von Autobahnen und Schnellstraßen. Ein wirklicher Kostenvorteil ergibt sich also nur, wenn man abfährt.

In Nachbarländern mit niedrigen Kraftstoffpreisen ist zu Pfingsten speziell an den Tankstellen in Grenznähe mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Allgemein empfiehlt es sich, nicht mit letzter Reserve zu verreisen, da vereinzelt auch leergekaufte Kraftstofftanks möglich sind.

AVISO an die Redaktionen: Eine Grafik mit den Staupunkten steht unter 87.061.579 (3733×2812) zum Download bereit (Veröffentlichung honorarfrei, Credit: ÖAMTC).



SERVICE: Alle Verkehrsinfos und die günstigsten Tankmöglichkeiten in Österreich findet man im ÖAMTC-Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

Schluss

Kner / Römer