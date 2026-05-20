W24 zeigt das Wienliebe Festival 2026: Live vom Rathausplatz & großes TV-Special

Wien, Hietzing (OTS) -

„Dein Rendezvous mit der Stadt“ – unter diesem Motto verwandelt das Wienliebe Festival 2026 von 23. bis 25. Mai die Bundeshauptstadt vier Tage lang in eine Bühne für Kulinarik, Kultur und Kunsthandwerk. Wiener*innen und Gäste feiern gemeinsam die Vielfalt, Lebensfreude und Gastfreundschaft Wiens – mitten im Herzen der Stadt.

Das Wiener Stadtfernsehen W24 ist dabei mittendrin: Mit Reportagen und umfassender Berichterstattung direkt vom Rathausplatz bringt W24 die besondere Atmosphäre des Festivals direkt ins Wohnzimmer. Zusätzlich zeigt der Sender ein großes TV-Special mit den schönsten Momenten, emotionalen Begegnungen und eindrucksvollsten Highlights des Wienliebe Festivals.

Ein Fest für die Wiener Lebensart

Das Wienliebe Festival versteht sich als Hommage an Wien und seine Menschen. Besucher*innen erleben die Stadt in all ihren Facetten – von regionaler Kulinarik über kulturelle Programmpunkte bis hin zu traditionellem und zeitgenössischem Kunsthandwerk. Auch musikalisch präsentiert sich Wien von seiner vielfältigsten Seite: Das diesjährige Line-up reicht von feinfühligem Indie-Pop über poetischen Austropop bis hin zu modernen Klangwelten und markanten Singer-Songwriter-Stimmen.

Neue Wiener Musik & Szene – präsentiert von W24

Am Montag rückt W24 die junge und vielseitige Wiener Musikszene in den Mittelpunkt. „Die Wiener Musikszene überrascht immer wieder mit ihrer Vielfalt und Authentizität. Genau diese besondere Mischung wollen wir auch heuer auf die Bühne bringen“, sagt W24-Musikexperte Peter Schreiber. „Mit Kosta Quanta, Pippa, Felix Kramer, Anna Buchegger und Laurenz Nikolaus präsentieren wir Künstler*innen, die auf ihre ganz eigene Weise für die neue musikalische Handschrift Wiens stehen.“

Das musikalische Programm am Festival-Montag – präsentiert von W24:

Kosta Quanta – 11:05 bis 12:00 Uhr

Pippa „Träume auf Zement“ – 12:20 bis 13:00 Uhr

Felix Kramer – 13:20 bis 14:20 Uhr

Anna Buchegger – 14:40 bis 15:40 Uhr

Laurenz Nikolaus – 16:00 bis 17:00 Uhr

W24-Chefredakteur Hannes Huss unterstreicht die Bedeutung des Festivals: „Das Wienliebe Festival bringt die DNA unserer Stadt auf den Punkt: Vielfalt, Zusammenhalt und die Freude am Leben. Wir freuen uns, dieses besondere Ereignis auf allen Kanälen einem breiten Publikum zugänglich zu machen.“

Die Ausstrahlungstermine auf W24

Samstag, 30. Mai 2026, 08:00 bis 11:00 Uhr

Samstag, 30. Mai 2026, 18:00 bis 21:00 Uhr

Sonntag, 31. Mai 2026, 15:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 31. Mai 2026, 23:30 bis 02:30 Uhr

Über W24-dabei!

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohner*innen auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseher*innen pro Tag ist W24 der meistgesehene Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines.