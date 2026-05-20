OÖ Kinderwelt setzt Kinder-Erste-Hilfe-Kurse 2026 fort

Linz, Oberösterreich (OTS) -

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr führt die OÖ Kinderwelt ihre Kinder-Erste-Hilfe-Kurse auch im Jahr 2026 fort. Die hohe Nachfrage und ausgebuchte Termine im vergangenen Jahr hätten deutlich gezeigt, wie groß das Interesse an kindgerechter Erste-Hilfe-Ausbildung sei, so die Veranstalter.

Die Kurse richten sich speziell an Kinder im Volksschulalter und vermitteln grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen auf spielerische und altersgerechte Weise. Inhalte wie der Umgang mit Nasenbluten, kleineren Verletzungen, die stabile Seitenlage oder das richtige Absetzen eines Notrufs werden praxisnah vermittelt und durch interaktive Übungen gefestigt.

Ein besonderer Bestandteil der Kurse ist der Besuch bei einer Dienststelle des Österreichisches Rotes Kreuz. Dabei erhalten die Kinder Einblicke in den Rettungsdienst, können ein Einsatzfahrzeug besichtigen und direkt mit Einsatzkräften ins Gespräch kommen.

Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander und Landesobfrau der Kinderwelt Oberösterreich Helena Kirchmayr unterstreichen die Bedeutung der Initiative: „Erste Hilfe ist gelebte Mitmenschlichkeit. Wer bereits als Kind lernt zu helfen, stärkt nicht nur die eigene Kompetenz, sondern auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Die Kinder-Erste-Hilfe-Kurse leisten damit einen wertvollen Beitrag zu mehr Sicherheit, Prävention und Gesundheitsbewusstsein in unserem Land“ , so Kirchmayr.

Unterstützt wird das Projekt von der Sparkasse Oberösterreich, die die Umsetzung der Kurse maßgeblich ermöglicht.