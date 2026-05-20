  • 20.05.2026, 08:55:32
  • /
  • OTS0015

OÖ Kinderwelt setzt Kinder-Erste-Hilfe-Kurse 2026 fort

Erste Hilfe ist gelebte Mitmenschlichkeit. Wer bereits als Kind lernt zu helfen, stärkt nicht nur die eigene Kompetenz, sondern auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Die Kinder-Erste-Hilfe-Kurse leisten damit einen wertvollen Beitrag zu mehr Sicherheit, Prävention und Gesundheitsbewusstsein in unserem Land

Landesobfrau der Kinderwelt Oberösterreich Helena Kirchmayr

1/1
Linz, Oberösterreich (OTS) - 

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr führt die OÖ Kinderwelt ihre Kinder-Erste-Hilfe-Kurse auch im Jahr 2026 fort. Die hohe Nachfrage und ausgebuchte Termine im vergangenen Jahr hätten deutlich gezeigt, wie groß das Interesse an kindgerechter Erste-Hilfe-Ausbildung sei, so die Veranstalter.

Die Kurse richten sich speziell an Kinder im Volksschulalter und vermitteln grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen auf spielerische und altersgerechte Weise. Inhalte wie der Umgang mit Nasenbluten, kleineren Verletzungen, die stabile Seitenlage oder das richtige Absetzen eines Notrufs werden praxisnah vermittelt und durch interaktive Übungen gefestigt.

Ein besonderer Bestandteil der Kurse ist der Besuch bei einer Dienststelle des Österreichisches Rotes Kreuz. Dabei erhalten die Kinder Einblicke in den Rettungsdienst, können ein Einsatzfahrzeug besichtigen und direkt mit Einsatzkräften ins Gespräch kommen.

Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander und Landesobfrau der Kinderwelt Oberösterreich Helena Kirchmayr unterstreichen die Bedeutung der Initiative: „Erste Hilfe ist gelebte Mitmenschlichkeit. Wer bereits als Kind lernt zu helfen, stärkt nicht nur die eigene Kompetenz, sondern auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Die Kinder-Erste-Hilfe-Kurse leisten damit einen wertvollen Beitrag zu mehr Sicherheit, Prävention und Gesundheitsbewusstsein in unserem Land“, so Kirchmayr.

Unterstützt wird das Projekt von der Sparkasse Oberösterreich, die die Umsetzung der Kurse maßgeblich ermöglicht.

Rückfragen & Kontakt

Kinderwelt Oberösterreich
Lisa Waizinger
Telefon: +43(732) 76 20-622
E-Mail: [email protected]
Web: https://www.kiwe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KDW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Kinderwelt

Rückfragen & Kontakt

Kinderwelt Oberösterreich
Lisa Waizinger
Telefon: +43(732) 76 20-622
E-Mail: [email protected]
Web: https://www.kiwe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright