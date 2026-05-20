- 20.05.2026, 08:41:33
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MikroMondo macht die Welt der Mikroben spannender als die Reise zum Mars: ab 27.5.2026 in Zirl/Innsbruck
Der erste Mikrobenzoo im deutschen Sprachraum
MikroMondo® macht Mikroben sichtbar. Nach der Ausstellung FUNGA im Naturmuseum Bozen kommt die Welt der Mikroben nach Zirl bei Innsbruck. Mit dem mikroVERSUM wird dort am 27.5. eine interaktive Ausstellung zur Welt der Mikroorganismen eröffnet.
Entwickelt wurde das Konzept von MikroMondo®, einer breiten Initiative geleitet von Prof. Heribert Insam unter Mitwirkung zahlreicher Mikrobiolog:innen und anderer Wissenschafter:innen aus Universitäten, Fachhochschulen, Weiterbildungs- und Kunstinstitutionen. mikroVERSUM gilt als das größte Outreach-Projekt der Universität Innsbruck, doch es tun sich viele kritische Fragen auf.
Pressetermin
Wenn Sie nicht nur an den offiziellen Informationen seitens der Betreiber interessiert sind, gerne am Dienstag den 26.5. 16:00 - 18:00 im Treibhaus Innsbruck.
Datum: 26.05.2026, 16:00 Uhr - 26.05.2026, 18:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Treibhaus Innsbruck
Angerzellgasse 8
6020 Am Volksgarten, Innsbruck
Hintergründe erfahren
Das Science Center in Zirl ist eine tolle Sache, doch wie kam es dazu? Muss sich die Universität kritischen Fragen bezüglich des Urheberrechts stellen lassen? Fragen Sie nach!
Rückfragen & Kontakt
MikroMondo
Univ. Prof. Heribert Insam, PhD
Telefon: 0660 3878841
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.mikromondo.org/
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