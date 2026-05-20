Neues Booklet: „Vom Gestern ins Morgen“ zeigt Wege zur erfolgreichen Betriebsübergabe im Tourismus

Wien (OTS) -

Die Übergabe eines Tourismusbetriebs zählt zu den sensibelsten und strategisch wichtigsten Phasen im Lebenszyklus eines Unternehmens. Gerade in der familiengeführten Hotellerie und Gastronomie geht es dabei nicht nur um Eigentum, Führung und rechtliche Fragen, sondern auch um Emotionen, Verantwortung, Zukunftsaussichten und die wirtschaftliche Stabilität des Betriebs. Diesem zentralen Thema widmet sich das neue Booklet „Vom Gestern ins Morgen – Die Kunst der erfolgreichen Betriebsübergabe“ von Thomas Reisenzahn und Marco Riederer.

Die Publikation versteht Betriebsnachfolge nicht als punktuelles Ereignis, sondern als langfristigen unternehmerischen Prozess. Sie zeigt, dass erfolgreiche Übergaben dort entstehen, wo familiäre Interessen, wirtschaftliche Vernunft, klare Kommunikation und strategische Zukunftsplanung rechtzeitig zusammengeführt werden. Besonders im Tourismus, wo Betriebe häufig über Generationen gewachsen sind, entscheidet die Qualität der Übergabe maßgeblich darüber, ob das Lebenswerk der Übergeber gesichert und zugleich Raum für neue unternehmerische Entwicklung geschaffen wird.

Zwischen Lebenswerk und Zukunftsmodell

„Viele Übergaben scheitern nicht am fehlenden Willen, sondern an zu spätem Beginn, unklaren Rollen und fehlender wirtschaftlicher Vorbereitung“ , betont Thomas Reisenzahn von der Tourismusberatung. „Wer die Nachfolge professionell plant, schafft Stabilität für Familie, Betrieb, Mitarbeitende und Finanzierungspartner.“

Kommunikation ein wirtschaftlicher Faktor

Das Booklet behandelt die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer gelungenen Betriebsübergabe: von der rechtzeitigen Familienklausur über steuerliche, rechtliche und betriebswirtschaftliche Fragen bis hin zur Unternehmensbewertung, Investitionsplanung und Finanzierung. Ein besonderer Fokus liegt auf der Kommunikation zwischen den Generationen. Denn Nachfolgekonflikte entstehen häufig dort, wo Erwartungen unausgesprochen bleiben – etwa in Bezug auf Rückzug, Verantwortung, Erbteilung, Altersvorsorge oder die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Krisenzeiten erhöhen den Druck auf die Nachfolge

Auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen professionelle Vorbereitung notwendiger denn je. Steigende Finanzierungs- und Energiekosten, Investitionsdruck, Fachkräftethemen und ein zunehmend anspruchsvolles Marktumfeld stellen junge Übernehmer vor große Herausforderungen. Umso wichtiger sind ein realistischer Businessplan, eine klare Positionierung und ein nachvollziehbares Zukunftsmodell. Das Booklet beschreibt den Businessplan daher als Brücke zwischen dem Gewachsenen und dem Neuen: Er macht sichtbar, was bewahrt, was verändert und wie der Betrieb künftig erfolgreich weiterentwickelt werden soll.

Loslassen ist nicht sentimental, sondern unternehmerisch relevant

Neben fachlichen Analysen widmet sich die Publikation auch der psychologischen Dimension des Loslassens. Denn eine Übergabe gelingt nur dann, wenn die ältere Generation Verantwortung nicht nur formal, sondern auch tatsächlich überträgt. Klare Rollen, definierte Zuständigkeiten und eine bewusst geplante Phase nach dem Rückzug sind daher wesentliche Bestandteile eines funktionierenden Generationenwechsels.

Ergänzt wird der Leitfaden unter anderem durch Erfahrungsberichte von Hoteliers in Form von Podcast-Interviews, die über QR-Codes direkt abrufbar sind. Damit verbindet das Booklet fachliche Orientierung mit praxisnahen Einblicken aus der Branche.

Mit „Vom Gestern ins Morgen“ legt die Prodinger Tourismusberatung einen kompakten Leitfaden vor, der touristischen Familienunternehmen Orientierung in einer entscheidenden Zukunftsfrage bietet. Die zentrale Botschaft: Eine erfolgreiche Betriebsübergabe ist kein Zufall. Sie braucht Zeit, Struktur, Offenheit und professionelle Begleitung.