Wohnen zwischen Stadt und Natur: NID realisiert 34 Eigentumswohnungen in Purkersdorf

St. Pölten/ Purkersdorf (OTS) -

Mit dem offiziellen Spatenstich startet die NID gemeinsam mit dem Generalunternehmer Steiner Bau GmbH im Beisein des Purkersdorfer Bürgermeisters Stefan Steinbichler den Bau des Wohnprojekts “WALPURGA | Idylle am Wienerwald“. In attraktiver Lage entstehen bis Ende 2027 insgesamt 34 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit hochwertiger Ausstattung und großzügigen Freiflächen direkt am Wienerwald.

„ Gute Projektentwicklung braucht Zeit, vor allem in einem Umfeld das zuletzt von wirtschaftlichen Unsicherheiten, steigenden Kosten und herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt war. Umso mehr freut es uns, dass wir nun gemeinsam mit unseren Partnern die richtigen Voraussetzungen geschafft haben, um mit dem Bau der 34 Eigentumswohnungen sicher und zügig starten zu können. “ erklärt Bmstr. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer der NOE Immobilien Development GmbH. Das Neubauprojekt richtet sich an jene Menschen, die hohe Wohnqualität und gleichzeitig die Nähe zur Natur suchen.

Die 2-4-Zimmer Eigentumswohnungen bieten Wohnflächen zwischen 45 und 96m². Großzügige private Freiflächen wie Balkone, Terrassen oder Eigengärten erweitern den Wohnraum ins Grüne und schaffen zusätzliche Lebensqualität. Besonderes Augenmerk legt die NID auf Ausstattung und Wohnkomfort: Große, bodentiefe Fensterflächen, Echtholzparkettböden, Fußbodenheizung, hochwertige Sanitärausstattung sowie elektrische Außenbeschattung sorgen für ein modernes und angenehmes Wohngefühl.

Mit dem Baustart setzt die NID ein weiteres starkes Zeichen für qualitativen freifinanzierten Wohnbau in Niederösterreich und unterstreicht das Vertrauen in den Wohnstandort Purkersdorf. „ Gerade im Wiener Umland sehen wir trotz herausfordernder Marktbedingungen eine stabile Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum. Besonders gefragt sind Projekte, die naturnahes Wohnen mit bester Infrastruktur verbinden. Mit „WALPURGA“ schaffen wir genau dieses Angebot und investieren bewusst in einen Standort mit hoher Lebensqualität und langfristigem Entwicklungspotenzial. “, ergänzt Neubauer. Die Fertigstellung ist Ende 2027 geplant.

Naturnah wohnen mit optimaler Anbindung

„WALPURGA“ zeichnet sich insbesondere durch seine Lage aus. Das Grundstück grenzt unmittelbar an den Wienerwald, gleichzeitig sind der Purkersdorfer Hauptplatz, Nahversorger, Schulen, Kindergarten, Gastronomie und öffentliche Verkehrsmittel fußläufig in kurzer Zeit erreichbar. Damit verbindet „WALPURGA“ Ruhe und Natur mit urbaner Lebensqualität. Die Wohnungen sind für unterschiedlichste Lebensphasen konzipiert und sprechen Singles und Paare ebenso an wie Familien oder Menschen, die Wert auf ein komfortables Wohnumfeld im Grünen legen.

„Purkersdorf ist ein Ort, der viel zu bieten hat: neben einer gut ausgebauten Infrastruktur, die den Alltag unkompliziert gestaltet, punktet unsere Gemeinde mit einer wunderbaren Landschaft und viel Grün. Auch die Freizeitgestaltungsmöglichkeiten machen unseren Ort zu einem attraktiven Wohnort: von einer vielfältigen Kulturszene, die Purkersdorf als „Vatikan des Austropop“ berühmt gemacht hat, bis hin zu einem lebendigen Vereinsleben. Als Bürgermeister von Purkersdorf freue ich mich immer über Zuwachs für unsere Gemeinde. Wichtig ist mir dabei, dass sich neue Objekte gut in unsere Ortsstruktur einfügen und auch viel Grün berücksichtigt wird. Das ist beim geplanten Projekt gelungen. Ich freue mich auf viele neue Purkersdorfer im neuen „WALPURGA“!“, zeigt sich Bürgermeister Ing. Stefan Steinbichler vom Neubauprojekt der NID begeistert.

Alle Informationen zu “WALPURGA | Idylle am Wienerwald“ unter www.linzerstrasse21.at

Alle Informationen zu den Projekten der NID unter www.nid.immo/projekte

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID) mit Sitz in St. Pölten ist einer der führenden Immobilienentwickler in Ostösterreich. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung qualitätsvoller Wohnimmobilien in Bestlagen in Wien und Niederösterreich, die besten Chancen zur Verwertung und Veranlagung bieten. Mit einem aktuellen Projektvolumen von knapp 400 Millionen Euro zählt die NID zu den größten Playern in diesem Marktsegment.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Wohnimmobilien mit durchdachten Grundrissen und hochwertiger Ausstattung an sorgfältig ausgewählten Standorten mit langfristigem Potenzial. Die NID entwickelt sowohl städtische Wohnprojekte als auch Projekte in regionalen und ländlichen Lagen in wachstumsstarken Regionen und setzt dabei auf eine selektive Projektentwicklung mit klarem Fokus auf Qualität, Wirtschaftlichkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem eingesetzten Kapital. Weitere Informationen: www.nid.immo