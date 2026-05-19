Poljak (SPÖ): „Kinderrechte sind nicht verhandelbar - Gewalt hat in der Erziehung keinen Platz“

Wien (OTS) -

„Wer Gewalt gegen Kinder öffentlich verteidigt, überschreitet eine rote Linie des gesellschaftlichen Zusammenhalts", mit scharfer Kritik reagiert SPÖ-Gemeinderat und Jugendsprecher Nikola Poljak auf Aussagen aus der FPÖ, in denen körperliche Gewalt gegen Kinder relativiert und als 'gesunde Watsche' verharmlost wurde. Für Poljak ist klar: „Wer Gewalt gegen Kinder verharmlost, zeigt vor allem eines: fehlenden Respekt. Fehlenden Respekt vor Kindern, vor ihrer Würde und vor ihrem Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen."

Besonders erschütternd sei, dass Gewalt gegen Kinder öffentlich als normale Erziehung dargestellt werde. „Eine ‚gesunde Watsche‘ ist keine Pädagogik. Dabei geht es um eine erwachsene Person, die ein Kind schlägt. Wer dafür Verständnis oder sogar Applaus erwartet, offenbart ein erschreckendes Menschenbild“ , so Poljak. Kinder hätten ein Recht auf Schutz, Sicherheit und ein gewaltfreies Aufwachsen. Gerade Politiker*innen müssten sich ihrer Verantwortung bewusst sein. „Worte aus Machtpositionen verschieben Grenzen. Wer Gewalt gegen Kinder verharmlost, gibt all jenen Rückendeckung, die glauben, Stärke bedeute Einschüchterung und Angst“, warnt der SPÖ-Jugendsprecher.

Poljak verweist darauf, dass Wien seit Jahren gezielt in Gewaltprävention, Jugendarbeit und respektvolles Miteinander investiert. Mit Projekten wie 'Respekt: Gemeinsam stärker' an Wiener Schulen setze die Stadt bewusst auf Prävention, Beteiligung und soziale Sicherheit statt auf Einschüchterung und autoritäres Denken. „Schule und Jugendarbeit müssen Orte sein, an denen junge Menschen lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen, ihre Meinung frei zu äußern und Gemeinschaft zu erleben. Genau dafür steht Wien: für Zusammenhalt, Solidarität und ein respektvolles Miteinander“ , betont Poljak.