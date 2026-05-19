ÖVP-Keri: Breiter Schulterschluss für aktive Mitgestaltung junger Frauen

Wien (OTS) -

Es ist erfreulich, dass der ursprüngliche ÖVP-Antrag zur Initiative „Girls in Politics“ in der heutigen Gemeinderatssitzung nun als Allparteienantrag eingebracht wurde. Damit wird ein gemeinsames Zeichen dafür gesetzt, Mädchen und jungen Frauen praxisnahe und überparteiliche Einblicke in die demokratische Arbeit der Stadt Wien zu ermöglichen und sie frühzeitig zur aktiven Mitgestaltung zu ermutigen.

„Es ist erfreulich, dass es bei diesem wichtigen Thema einen breiten politischen Konsens gibt. Politische Bildung, demokratische Teilhabe und die Förderung junger Frauen in öffentlichen Entscheidungsprozessen sind wesentliche und wichtige Faktoren“, betont die Frauensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri.

Mit der Initiative „Girls in Politics“ wurde unter Frauenministerin Susanne Raab gemeinsam mit dem Städte- und Gemeindebund im Oktober 2022 ein österreichweites Format gestartet, das Mädchen und jungen Frauen rund um den Internationalen Mädchentag Einblicke in die Kommunalpolitik ermöglichen soll.

„Gerade der direkte Kontakt mit Mandatarinnen, Entscheidungsträgerinnen und demokratischen Institutionen kann Hemmschwellen abbauen und politisches Interesse wecken. Es ist eine konkrete Einladung für Mädchen und Frauen mitzuwirken. Wichtig ist, dass dieses Format in Wien offen, transparent, breit zugänglich und überparteilich umgesetzt wird“, so Keri.

Mädchen und junge Frauen sollen unterschiedliche politische Ebenen der Stadt Wien kennenlernen können, vom Gemeinderat über die Stadtregierung bis hin zu den Bezirksvertretungen.

„Wir wollen jungen Frauen zeigen, dass politische Verantwortung keine abstrakte Idee ist, sondern eine reale Möglichkeit. Politik wird stärker, je mehr Frauen sagen, wir schauen nicht zu, sondern machen aktiv mit. Dass dieser Antrag nun gemeinsam getragen wird, ist ein positives Signal für unsere Demokratie und für die politische Beteiligung junger Frauen“, betont Keri abschließend.