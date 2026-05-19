Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Im Schlosskeller Staatz tritt Fehringer‘s Kalte Küche heute, Dienstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr mit einer Mischung aus alpenländischer Volksmusik, Pop, Jazz, französischem Chanson, Klezmer, Latin und irischer Fiddle-Musik eine „Musikalische Genussreise um die Welt“ an. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail [email protected] und www.staatz.at.

Morgen, Mittwoch, 20. Mai, gibt der Pianist Kurt Quantschnigg im Theater am Steg in Baden einen Klavierabend mit Liedern aus der Welt von Pop, Schlagern, Chansons, Swing, Blues, Musicals, Rock, Evergreens etc. Tags darauf, am Donnerstag, 21. Mai, erinnert das Austrian Jazz-Harp Project mit „There will never be another you” an Musiker wie Martin Spitzer, Joschi Schneeberger, Antonio Carlos Jobim, Harry Warren und George Gershwin. Beginn ist jedes Mal um 19 Uhr; Eintritt: jeweils freie Spende. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Im Cinema Paradiso Baden wiederum kehren morgen, Mittwoch, 20. Mai, Naked Lunch zwölf Jahre nach ihrem letzten Studioalbum mit „Lights (and a Slight Taste of Death)“ zurück auf die Bühne. Am Donnerstag, 21. Mai, gibt es einen weiteren Termin im Cinema Paradiso St. Pölten. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden bzw. für St. Pölten unter unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Mit Tini Kainrath, Marie-Theres Stickler und Maria Stippich setzt der „Klassik.Klang berndorf“ am Donnerstag, 21. Mai, sein diesjähriges Programm fort: Ab 19.30 Uhr widmen sich die Wiener Frauen.Zimmer dabei der weiblichen Seite des Wienerliedes. Nähere Informationen und Karten unter 02672/82253-43, e-mail [email protected] und www.buehnen-berndorf.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 21. Mai, philosophieren Meister Grössing & seine Homöopathen ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf über das Weinviertel und die Welt. Nähere Informationen bzw. Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

„Wie das Leben so spielt“ nennt sich das Programm des Thomas Kramer Hammond Trios, das am Donnerstag, 21. Mai, ab 19 Uhr im Freiraum Guntramsdorf zu hören ist. Nähere Informationen und Karten unter 02236/53501-38 und www.guntramsdorf.at.

„Sag's mir durch die Blume" heißt es am Donnerstag, 21. Mai, im Haus der Kunst in Baden, wo mit Filip Igrec (Cello), Bernhard Capek (Klavier), Elias Scholl (Querflöte), dem Chor Voix und den Boyz Celestes „Junge Musikfreund:Innen“ zu hören sind. Am Samstag. 23. Mai, folgt hier mit „Klein-Hollywood in Baden“ eine musikalische Zeitreise von Albert Reifert u. a. durch mehrere Jahrzehnte Filmgeschichte mit Werken von Johann Sebastian Bach, Dmitri Schostakowitsch, Ennio Morricone, Nino Rota, John Barry, John Williams, Hans Zimmer etc. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten für den 21. Mai beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected] bzw. für den 23. Mai unter 0699/10401454 und e-mail [email protected].

Im Zuge seiner Frühlings-Tournee macht der Original Bolschoi Don Kosaken-Männerchor am Donnerstag, 21. Mai, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche Bad Fischau-Brunn, am Freitag, 22. Mai, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche Gaweinstal, am Samstag, 23. Mai, ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal Korneuburg, am Sonntag, 24. Mai, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche Groß Gerungs und am Montag, 25. Mai, ab 15.30 Uhr in der Stiftskirche Zwettl Station. Nähere Informationen und Karten unter e-mail [email protected] und www.bdk.at.

Am Freitag, 22. Mai, gibt die aus 48 Musikerinnen und Musikern bestehende Polizeimusik Niederösterreich ab 19.30 Uhr im Auditorium von Schloss Grafenegg ihr Frühjahrskonzert. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Im Kunstverein Baden findet im Rahmen der Ausstellung „Private Mythologien“ mit Arbeiten von Andreas Dworak, Rosa Roedelius und Robert Svoboda am Freitag, 22. Mai, ab 18.30 Uhr ein Konzert von Macchinisti avec Julez statt. Nähere Informationen unter 0650/4710011, e-mail [email protected] und www.kunstvereinbaden.at.

„Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten 2026“ bietet am Freitag, 22. Mai, ab 19 Uhr im Arche Noah Schaugarten in Schiltern „Troubadoure auf Reisen“: Das Duo Bryan Benner und Václav Fuksa schweift dabei „Von Neapel in die Ferne“. Karten beim Kulturverein Gföhlerwald unter 0664/2138978; nähere Informationen unter www.kulturlangenlois.at.

Am Freitag, 22. Mai, lädt auch die Musikschule Krems zum bereits fünften Talente-Konzert in Kooperation mit dem Kiwanis Club Krems-Wachau. Gleichzeitig werden die erfolgreichen Kremser Preisträgerinnen und Preisträger des Jugendmusikwettbewerbs „prima la musica“ geehrt. Beginn ist um 18 Uhr; nähere Informationen unter 02732/801-365 und e-mail [email protected].

Zu Pfingsten veranstaltet die Trachtenkapelle Brand in Brand-Nagelberg wieder das internationale Blasmusikfestival „Der böhmische Traum“: Von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Juni, sind dabei mit der Stadtkapelle Leibnitz, der Altsteiner Blaskapelle aus Ungarn, DJWB - Junge Waldviertler Böhmische, Happaranka aus Frankreich, Brassaranka, dem Bläserensemble der Stadtkapelle Litschau, der Bundesmusikkapelle Mariatal aus Tirol sowie der deutschen Formation S.o.B.-Kapell insgesamt acht Blasmusikformationen zu hören. Zudem ist auch das Publikum eingeladen, sich aktiv an einem Kinder- und Jugend- sowie einem weiteren Großkonzert zu beteiligen. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 0664/5378730 und www.derboehmischetraum.at.

Im Rahmen von „Eing‘steckt is!“ in St. Andrä-Wördern wird es am Freitag, 22. Mai, ab 20 Uhr im Mainstreet-Saal mit lokalen Bands „Wild & Laut“, während es zur selben Zeit in der Pfarrkirche St. Andrä um das „Hören im Stillen“ geht; Eintritt: jeweils freie Spende. Am Samstag, 23. Mai, folgt ab 19 Uhr im Yachtclub „Donau.Strom“ mit Elektro Guzzi, ehe am Sonntag, 24. Mai, drei Hör.Werk.Stätten ihre Pforten öffnen: um 18 Uhr in der Hagenthaler Ölmanufaktur, um 19 Uhr am RAGUS Werksgelände und um 20 Uhr beim Möbelbauer Wolfgang Ure. Nicht zuletzt spielen am Montag, 25. Mai, ab 19 Uhr beim Festivalheurigen „Zu schönen Aussicht“ Roland Neuwirth und das Radio.String.Quartet auf. Nähere Informationen unter 0664/3912577 und e-mail [email protected]; Karten unter www.eingsteckt-is.at.

Im Weingut Schaflerhof in Traiskirchen begleitet die Stadtkapelle Traiskirchen am Freitag, 22. Mai, ab 19 Uhr einen „Böhmisch-Mährischen Heurigenabend“. Am Dienstag, 26. Mai, folgt ab 20 Uhr „Eine klassische Reise um die Welt“ mit Klassikern aus Oper und Operette sowie italienischen Liedern. Karten unter 0669/15237800; nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-380, e-mail [email protected] und www.traiskirchen.gv.at.

In St. Pölten werden am Samstag, 23. Mai, die diesjährigen Straßenkonzerte mit „Poesis Sonora“, einer Kombination aus Erzählkunst, Melodien, Rhythmen und Klängen von und mit Peter Kaiser und Manuel Reinbacher, fortgesetzt. Beginn ist um 10 Uhr; nähere Informationen unter 02742/333-3036 und www.st-poelten.at.

Schließlich gipfelt am Sonntag, 24. Mai, im Schloss Rohrau der 8. Internationale Haydn-Gesangswettbewerb für klassisches Lied und Arie unter dem Juryvorsitz von Angelika Kirchschlager mit dem Finalkonzert inklusive Preisüberreichung. Generalthema ist heuer die Vokalmusik des 18. Jahrhunderts; Beginn ist um 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der „Haydnregion Niederösterreich“ unter 02164/2268, e-mail [email protected] und www.haydnregion-noe.at bzw. www.haydnwettbewerb.at.