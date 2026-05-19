Großer Ansturm auf Reparaturbon 2026

Wien (OTS) -

Die heurige Wiener Reparaturbon-Förderung war wieder ein riesiger Erfolg: Die zur Verfügung gestellten Fördermittel sind bereits ausgeschöpft – das heißt, dass keine weiteren Bons von der Homepage mehr heruntergeladen werden können. Bereits bezogene Bons können aber noch – solange sie gültig sind – weiter eingelöst werden. Das Gültigkeitsdatum ist auf dem jeweiligen Bon vermerkt.

„Dieser Run auf unsere Unterstützung von Reparaturen beweist wieder, wie wichtig den Wienerinnen und Wienern Kreislaufwirtschaft im Alltag ist“, so Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Reparaturen retten nicht nur liebgewonnene Gegenstände – sie sind auch ein aktiver Beitrag zum Schutz unseres Klimas.“ Seit Beginn des Förderprogramms wurden bis jetzt 59 845 Gegenstände repariert und 3.379 Tonnen CO 2 eingespart. Das entspricht einer Waldfläche von etwa 259 Hektar.

Über 150 Qualitätsbetriebe im Netzwerk

Wer daheim noch kaputte Gegenstände hat, braucht aber weiterhin nicht gleich etwas Neues zu kaufen: Die Mitglieder des Wiener Reparaturnetzwerkes stehen mit über 150 Fachbetrieben hochmotiviert bereit.

Das Reparaturnetzwerk Wien versteht sich als Qualitätsverbund seriöser Reparaturdienstleister, dessen Betriebe neben wirtschaftlichen Zielen auch das ökologische Ziel verfolgen, durch die Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten zu Ressourcenschonung und Klimaschutz beizutragen. DIE UMWELTBERATUNG koordiniert das Netzwerk seit 1999 und informiert, welcher Betrieb den aktuellen Reparaturwunsch erfüllt.

Weitere Informationen:

https://www.wien.gv.at/umwelt/reparaturmoeglichkeiten-flohmaerkte-einrichtungen

www.reparaturnetzwerk.at

www.umweltberatung.at